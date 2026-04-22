'HeArt of Gaza': lo sguardo dei bambini che attraversa il dolore e diventa arte

Dal 14 aprile è possibile visitare la mostra “HeART of Gaza” nelle bacheche del Palazzo Comunale di Campi Bisenzio, in Piazza Dante 36.

L’esposizione raccoglie i disegni realizzati da bambini e bambine della Striscia di Gaza, nell’ambito di un progetto artistico e umanitario che utilizza l’arte come strumento di espressione, supporto psicologico e testimonianza. L’iniziativa, promossa da Mohamed Timraz, nasce nel 2024 con l’obiettivo di offrire ai più piccoli, che vivono in condizioni di forte emergenza umanitaria, la possibilità di raccontare emozioni, esperienze e vissuti attraverso il linguaggio creativo del disegno. Il progetto si sviluppa anche attraverso laboratori artistici realizzati in diversi spazi della Striscia di Gaza, tra cui la “Tenda degli Artisti” a Deir al-Balah, coinvolgendo oltre 2.000 bambini e bambine e la creazione di numerosi luoghi dedicati all’attività artistica.

“HeART of Gaza” trasforma i disegni in testimonianze visive che raccontano emozioni, sogni e quotidianità dei bambini, contribuendo a costruire un ponte umano e culturale capace di dare voce all’infanzia e mantenere viva l’attenzione su una realtà complessa attraverso lo sguardo dei più piccoli.

"Ogni dipinto racchiude una storia umana raccontata da un bambino che ha perso molti aspetti della propria infanzia dall’inizio della guerra. Dallo scoppio del conflitto, molti bambini sono stati privati del loro diritto naturale all’istruzione a causa della distruzione di scuole e università, e molti non hanno potuto fare ritorno nelle loro classi come avviene normalmente per i bambini in altre parti del mondo. " Ha dichiarato Mohammed Timraz

“Per Campi Bisenzio è un onore poter ospitare la mostra Heart of Gaza, un onore ma soprattutto un dovere e lo facciamo nel mese della Liberazione del nostro paese perché crediamo che i valori della resistenza e dell’antifascismo debbano riguardare tutti i popoli, nessuno escluso." Ha dichiarato la vicesindaca Federica Petti. "Per questo siamo a fianco del popolo palestinese e condanniamo quanto lo stato di Israele sta compiendo non solo a Gaza e in Cisgiordania, ma anche in Libano e nei territori che Israele sta devastando. Contro le logiche di guerra, dobbiamo opporre la nostra umanità, come ci ricordava Vittorio Arrigoni, quell’umanità che è naturale durante l’infanzia, ma che va sostenuta e coltivata nell’età adulta, in cui i contrasti e le discriminazioni si rinforzano. Con questi disegni lanciamo un messaggio chiaro: pace e giustizia sociale. È questo il mondo che vogliamo, un mondo a misura di bambino e bambina, dove i colori sostituiscono le bombe.”

"Ho conosciuto il progetto Heart of Gaza di Mohammed Timraz a Berlino, grazie alla cara amica e attivista Silvia Reghitto che aveva allestito lì una mostra." Ha dichiarato Cristina Agolino, artista e docente di disegno e storia dell’arte, promotrice della proposta della mostra all’Amministrazione comunale. "Per me è stato davvero un onore poter allestire questa mostra con i disegni e alcuni scritti delle bambine e dei bambini palestinesi nei locali del Comune di Campi Bisenzio, in quanto spero che queste vere e proprie opere artistiche vengano viste, osservate e comprese il più possibile. Nutro un profondo rispetto per quello che è riuscito a fare e che sta facendo Mohammed grazie all’arteterapia in un contesto estremo come quello di un conflitto in corso."

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

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