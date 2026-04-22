Insulti sessisti via social contro due candidate del Partito Democratico a Prato

Insulti sessisti via social contro due candidate del Partito Democratico al Consiglio comunale, Matilde Rosati e Arjana Salimusaj, che avevano annunciato la loro candidatura nelle scorse ore.

Sui profili delle due esponenti sono comparsi commenti volgari e offensivi, suscitando la reazione del segretario del Pd toscano Emiliano Fossi, che ha espresso solidarietà e condanna per quanto accaduto.

"Non tollereremo un solo insulto in più, né contro Matilde Rosati né contro Arjana Salimusaj – afferma Fossi –. Abbiamo assistito all'ennesimo spettacolo indegno: insulti sessisti, volgarità e fango social che nulla hanno a che fare con la politica".

Il segretario dem ha inoltre sottolineato come "definire una candidata 'povera bestia' o rivolgerle allusioni squallide non è critica, è violenza verbale pura e semplice. Il Partito democratico fa muro contro questa violenza: non lasceremo mai sole le nostre candidate di fronte alla barbarie di chi non ha argomenti se non l'odio".