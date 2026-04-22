Intitolata la palestra Ipsia di Pontedera al professor Giancarlo Chelli

Si è svolta nella mattina di martedì 21 aprile l'intitolazione al Professor Giancarlo Chelli della Palestra Ipsia di Pontedera, docente di Scienze Motorie, prematuramente scomparso: evento organizzato dallo stesso istituto in collaborazione con la Provincia di Pisa. Ha fatto gli onori di casa la Dirigente Scolastica professoressa Maria Giovanna Missaggia.

Presenti all'evento la Provincia di Pisa con il Presidente Massimiliano Angori e la struttura tecnica provinciale, e anche il Comune di Pontedera con gli Assessori Francesco Mori e Mattia Belli. Ha partecipato la Sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, delegata alle Politiche Scolastiche dell'Unione Valdera.

Ha preso parte all'iniziativa anche la famiglia del docente. "Il Professor Chelli ha rappresentato per anni una figura di straordinario valore umano e professionale, capace di trasformare la disciplina sportiva in un autentico strumento educativo, inclusivo e profondamente connesso al territorio", ha affermato il Presidente Angori.

"Il confronto del docente con la struttura tecnica provinciale, per la sistemazione della Palestra oggi a lui intitolata, che ha visto interventi ingenti nel 2020 e poi il rifacimento della pavimentazione nel 2024 in seguito all'alluvione, questa ultima una lavorazione del valore di circa 200mila euro, è sempre stato costante ed efficace, con alla base un proficuo confronto per consegnare alla Comunità scolastica e anche all'associazionismo locale una struttura sportiva all'altezza delle aspettative e delle necessità del territorio. La palestra, alla cui realizzazione, cura e valorizzazione ha dunque contribuito in modo determinante, rappresenta il luogo simbolo del suo operato e della sua visione educativa: uno spazio di crescita, incontro e opportunità per tutti gli studenti. L’intitolazione intende pertanto rendere omaggio non solo al docente, ma all’educatore e al testimone di valori che continueranno a vivere nella nostra comunità scolastica, di Pontedera ma non soltanto. Con dedizione instancabile, infine, anche nei momenti più difficili, il professor Chelli ha continuato a partecipare attivamente alla vita scolastica, offrendo a studenti e colleghi un esempio concreto di resilienza, impegno e senso del dovere che non dimenticheremo", conclude Angori.

"Questa cerimonia, per cui non posso che ringraziare anche le istituzioni come la Provincia di Pisa quale ente sempre attivo nei confronti dei nostri plessi e il Comune di Pontedera che costantemente ci supporta, vuole ancora una volta dare un senso al valore della memoria all'interno del nostro Villaggio Scolastico", ha affermato la professoressa Missaggia. "A un anno dalla scomparsa prematura del nostro professor Chelli, con questa intitolazione vogliamo rendere concreto il suo ricordo, conferendo un continuo senso di permanenza della sua figura e dei suoi valori all'interno del nostro Istituto e più, in generale, della nostra comunità educante. Con una giornata come questa, è nostra intenzione proseguire il cammino di grandi docenti, come il Professor Chelli, che ci hanno prematuramente lasciati, coltivando concretamente il loro ricordo e il loro esempio tracciato, nella diffusione di valori quali il diritto alla totale inclusione e la passione per il loro ruolo, pregnanti nella attività di professori come Chelli, così come del più recentemente scomparso professor Robino", conclude Missaggia.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

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