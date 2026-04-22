All'ospedale Santo Stefano di Prato arriva 'IoSano', innovazione nella nutrizione per pazienti disfagici

Un passo in avanti nella qualità dell’assistenza nutrizionale in ambito ospedaliero grazie al progetto “IoSano” dedicato alla produzione di pasti destinati a pazienti disfagici. L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto del gestore dei servizi Ge.sat e alla stretta collaborazione con il provider della ristorazione Markas. Grazie a questa sinergia, il servizio di ristorazione dell’ospedale Santo Stefano sarà in grado di offrire pasti ad alto valore qualitativo, sia dal punto di vista organolettico sia in termini di sicurezza nella deglutizione, rispondendo in modo concreto alle esigenze dei pazienti con difficoltà alimentari.

“IoSano” si inserisce all’interno del più ampio progetto “Il gusto nel percorso di cura”, promosso dal servizio di ristorazione ospedaliero. Il progetto si fonda su un approccio multidisciplinare in ambito nutrizionale e mira a costruire un’offerta alimentare personalizzata, in linea con le specifiche necessità cliniche e terapeutiche di ciascun paziente.

Il progetto valorizza il ruolo del pasto non solo come bisogno quotidiano, ma con una funzione terapeutica, nutrizionale ed emotiva. I piatti proposti, pur adattati nelle consistenze per garantire sicurezza, mantengono sapori e caratteristiche del tutto simili a quelli originali -dal risotto alla milanese alla parmigiana di melanzane, fino al tiramisù - contribuendo a migliorare l’appetito e il benessere del paziente, con ricadute positive anche sui tempi di recupero.

La fase iniziale del progetto prevede una sperimentazione rivolta a pazienti oncologici sottoposti a interventi chirurgici complessi del distretto testa-collo. La scelta è stata condivisa con il dottor Antonio Sarno, direttore della SOC Otorinolaringoiatria 1 dell’Asl Toscana centro, e si concentra su pazienti particolarmente fragili che, a seguito di interventi invasivi, perdono il piacere del cibo e necessitano di un supporto nutrizionale ed emotivo avanzato.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa