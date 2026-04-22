Legambiente, uscita con studenti e studentesse sulla Pesa a Montelupo

Montelupo Fiorentino rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale e nella formazione delle nuove generazioni grazie al protocollo d’intesa siglato con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, finalizzato alla realizzazione di un’“Alleanza per il fiume”.

L’accordo, sostenuto da risorse derivanti dalla cosiddetta Legge Salva Mare, mette a disposizione del Comune 10.000 euro per promuovere iniziative concrete di raccolta delle plastiche e dei rifiuti presenti nei corsi d’acqua, con particolare attenzione al torrente Pesa, ma anche alla Greve e all’Arno. Montelupo Fiorentino, capofila del Contratto di Fiume della Pesa, ha coinvolto nel progetto anche Greve in Chianti.

Le risorse sono state utilizzate su due fronti. Da un lato, è stato rafforzato il lavoro degli Acchiapparifiuti della Pro Loco, associazione che supporta e coadiuva operativamente e sistematicamente le attività di raccolta, con attrezzature e attività di comunicazione utili a migliorare l’organizzazione e favorire la partecipazione. Dall’altro, la parte principale del finanziamento è stata destinata alla didattica ambientale sui fiumi in collaborazione con Legambiente Toscana.

Proprio da nascono le uscite didattiche sui corsi d’acqua per le scuole medie, che fino a tutto il mese di maggio porteranno studenti e studentesse direttamente lungo i corsi d’acqua. Sono coinvolte sette classi dell’Istituto comprensivo di Montelupo Fiorentino e dodici del comprensivo “Giovanni da Verrazzano” di Greve in Chianti, per un totale di 16 uscite e oltre 400 studenti coinvolti.

«E’ importante far conoscere alle nuove generazioni il valore e l’importanza degli ecosistemi fluviali sia in termini di tutela della biodiversità che della qualità delle acque, d’altra parte “vivere” il fiume da vicino significa rispettarlo e non percepirlo più come un pericolo. - Afferma il Direttore di Legambiente Toscana, Federico Gasperini -. Questi sono alcuni degli obiettivi del progetto per le scuole che stiamo svolgendo sul torrente Pesa e fiume Greve insieme al comune di Montelupo fiorentino.»

Durante le uscite, guidate da educatori ambientali, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il fiume, approfondire temi legati alla crisi climatica, alla biodiversità e all’inquinamento da plastiche, e partecipare attivamente alla raccolta dei rifiuti in sicurezza. Un’esperienza concreta che unisce educazione e azione, con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza e senso di responsabilità verso l’ambiente.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di educazione all’ecologia integrale e all’approccio “one health”, ispirata anche ai principi dell’articolo 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni. Un percorso che punta a formare cittadini sempre più attenti e consapevoli, capaci di prendersi cura del territorio in cui vivono.

«Abbiamo stretto un accordo pragmatico ed concreto con l’Autorità di Distretto e quest’anno portiamo tantissimi studenti dei due Istituti che hanno firmato il Contratto di Fiume del torrente Pesa a raccogliere plastiche e conoscere gli ecosistemi. Ringraziando i volontari e gli educatori coinvolti sono nuovamente a invitare gli altri Comprensivi di valle a sottoscrivere il Contratto di Fiume e a svolgere attività con noi», afferma l’Assessore alle politiche ambientali e all’adattamento climatico di Montelupo Fiorentino, Lorenzo Nesi

L’iniziativa rappresenta inoltre un esempio di collaborazione tra enti e territori, rafforzando il ruolo del Contratto di Fiume della Pesa come strumento di coordinamento e partecipazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa