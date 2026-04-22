25 aprile, la Provincia di Massa-Carrara celebra la Liberazione al Cinquale di Montignoso

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Deposizione della corona al Monumento della Linea Gotica e cerimonia ufficiale con intervento dell’ANPI nazionale e la Fanfara Alpina della Versilia Storica

Ogni anno si sposta lungo il territorio della Provincia di Massa-Carrara la manifestazione provinciale che porta all’attenzione della nostra memoria l'evento che è poi stato uno degli elementi fondanti della nostra Repubblica: la Liberazione dell’Italia dal giogo nazifascista.

Quest’anno la celebrazione si sposta al Cinquale di Montignoso, sul versante occidentale di quella Linea Gotica, teatro di uno degli scontri più duri e determinante per le sorti del secondo conflitto mondiale, che ha lasciato sul nostro territorio cicatrici indelebili.

La manifestazione, promossa e organizzata in collaborazione tra la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Montignoso e l’Anpi di Massa-Carrara, prevede il ritrovo al Cinquale di Montignoso, in via della Libertà, alle ore 10 di sabato 25 aprile 2026, dove sarà depositata una corona d’alloro al Monumento della Linea Gotica.

Alle 10,45 il programma prevede i saluti istituzionali e di seguito l’orazione ufficiale di Vincenzo Calò della Segreteria Nazionale Anpi.

La cerimonia sarà accompagnata da brani eseguiti dalla Fanfara Alpina della Versilia Storica “Ten. Raffo”.

Fonte: Provincia di Massa-Carrara - Ufficio Stampa

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