Montelupo, bambina di 6 anni cade dalla bicicletta: soccorsa in codice rosso

Cronaca Montelupo Fiorentino
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L'allarme partito da piazza VIII Marzo, a due passi dal centro cittadino. La piccola è stata portata in ospedale cosciente

Tanta paura questo pomeriggio a Montelupo Fiorentino dove una bambina di 6 anni è stata soccorsa dopo una brutta caduta dalla bicicletta. È successo in piazza VIII Marzo, a due passi dal centro cittadino. Da quanto appreso la piccola si trovava in bicicletta alla presenza della mamma nella piazza, dove si trova anche un giardino con dei giochi per bambini, nei pressi del ponte di via Caverni che attraversa la Pesa. Improvvisamente, per una dinamica al momento non nota, mentre pedalava in un tratto in discesa è caduta a terra sbattendo la testa.

Lanciato l'allarme sul posto, intorno alle 18, è intervenuta un'ambulanza infermieristica. Sempre dalle prime informazioni, al momento dei soccorsi la bambina era cosciente. Assistita dai sanitari è stata trasportata in codice rosso, per dinamica e data la giovanissima età, al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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