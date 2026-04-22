Future Days, premiata Cèramica 2025 come miglior evento natalizio

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Venerdì 17 aprile si è tenuto a Scandicci l’evento dedicato a innovazione, comunicazione e nuove competenze

Il Comune di Montelupo Fiorentino è stato premiato nella sezione PA Event Awards – all’interno dell’evento Future Days – con un riconoscimento nazionale dedicato agli eventi promossi dalle amministrazioni pubbliche che si distinguono per capacità di innovazione, impatto sul territorio e qualità della comunicazione.

L’amministrazione comunale ha ricevuto il premio per Cèramica 2025, segnalato come miglior evento natalizio, a fianco di manifestazioni di rilievo come Effetto Venezia e Corri la vita. Un risultato importante che conferma la validità della scelta di ripensare e riposizionare la manifestazione simbolo di Montelupo nel periodo natalizio, trasformandola in un’occasione capace di coniugare tradizione, identità e nuove modalità di fruizione degli spazi urbani.

Cèramica 2025 ha infatti proposto un calendario ricco di iniziative diffuse, tra installazioni, eventi culturali, attività per famiglie e momenti di animazione del centro cittadino, valorizzando la vocazione ceramica del territorio e rafforzando al tempo stesso l’attrattività turistica nel periodo invernale. Un progetto che ha saputo coinvolgere cittadini, associazioni e operatori economici, contribuendo a creare un’atmosfera partecipata e condivisa. Risultati raggiunti anche grazie alla collaborazione e sinergia trovata con Eva Events, realtà locale incentrata nell’organizzazione degli eventi che ha avanzato la candidatura del Comune di Montelupo Fiorentino per le PA Event Awards.

A ritirare il premio, a nome della giunta, è stata l’Assessora alla cultura del Comune di Montelupo Fiorentino, Aglaia Viviani, che ha sottolineato come «questo riconoscimento rappresenti un risultato collettivo, frutto del lavoro congiunto dell’amministrazione, delle realtà culturali e del tessuto associativo del territorio. L’idea da parte del Sindaco di spostare la festa a dicembre si è rivelata una scelta vincente. Cèramica è un progetto in continua evoluzione, capace di rinnovarsi mantenendo forte il legame con la nostra identità».

Il premio ottenuto nell’ambito di Future Days rappresenta quindi non solo un riconoscimento alla qualità dell’evento, ma anche un segnale significativo del percorso intrapreso dal Comune nella valorizzazione culturale e nella promozione di iniziative capaci di generare partecipazione e sviluppo locale.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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