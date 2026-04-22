Paura a Montelupo: giovane calciatore perde conoscenza mentre si allena

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Si è accasciato durante un allenamento, ha perso conoscenza e i compagni di squadra gli hanno fornito il primo soccorso. Tutto sembrava volgere al peggio, ma il ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale dove il cuore ha ripreso a battere. È stato un pomeriggio difficile per gli juniores del Montelupo quello di lunedì 20 aprile: un calciatore classe 2008 ha perso i sensi ed è stato trasferito in ospedale.

È successo tutto in pochi istanti, mentre la formazione giovanile si stava allenando al campo di via Landini. Il giovane è caduto in terra all'improvviso. I compagni lo hanno soccorso, pur molto impauriti. Sembra che siano stati proprio alcuni compagni a svolgere le prime manovre come il massaggio cardiaco. Vengono chiamati i soccorsi e arrivano l'automedica e la Pubblica Assistenza di Limite. Il ragazzo viene caricato e portato in codice rosso al San Giuseppe di Empoli: lì il cuore riprende a battere, ma il calciatore rimane in osservazione.

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