Un 'nuovo' centro storico per Montespertoli: ci sarà anche una statua per Ivano Cerrai

Il centro storico di Montespertoli si presenta in una veste rinnovata. Domenica 3 maggio 2026, le vie del centro riqualificato – via Roma e via Sonnino – ospiteranno la Festa del Centro Storico, una giornata interamente dedicata alla restituzione alla cittadinanza degli spazi oggetto degli interventi di riqualificazione. Il taglio del nastro è in programma alle ore 11:00.

Il momento inaugurale sarà particolarmente significativo: in contemporanea con l’apertura ufficiale della Festa si terrà infatti la scopertura di una statua dedicata a Ivano Cerrai, figura profondamente legata alla comunità montespertolese. Un gesto simbolico che unisce memoria, identità e riconoscenza e che segna la rinascita del centro storico nella sua nuova configurazione. La statua, intitolata “Ancella”, sarà posizionata in via Roma, all’incrocio con Le Quattro strade.

“Quella di domenica 3 maggio sarà una giornata importante per Montespertoli. Restituiamo ai cittadini un centro storico rinnovato, frutto di un lavoro serio, pianificato e portato avanti con coerenza in questi anni dall’Amministrazione comunale. Abbiamo investito risorse ed energie per rendere via Roma e via Sonnino più belle, più vivibili e più accoglienti: oggi quegli spazi tornano pienamente alla comunità”, afferma il Sindaco Alessio Mugnaini. “Non è un caso che l’inaugurazione coincida con la scopertura della statua dedicata a Ivano Cerrai: una figura che ha lasciato un segno profondo in questa comunità e che vogliamo ricordare nel cuore del paese. Ritrovarci tutti insieme attorno a un’unica grande tavolata, con i nostri viticoltori in piazza del Popolo per Stappa Montespertoli, il mercatino in piazza Machiavelli e le visite guidate al Museo Amedeo Bassi, è il modo più bello per dire che Montespertoli è viva, unita e orgogliosa della propria identità”, aggiunge il primo cittadino. “Ringrazio il Centro Commerciale Naturale, l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, i ristoratori, i commercianti, le associazioni e tutti gli uffici comunali che hanno reso possibile questa giornata. Il nuovo centro storico è un bene comune: prendiamocene cura insieme”, conclude Mugnaini.

Il progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli, finanziato con 590.000 euro di risorse comunali, ha interessato via Roma, via Sonnino, una porzione di piazza del Popolo e piazza Machiavelli.

I lavori, avviati nel giugno 2025, hanno previsto la ripavimentazione in pietra delle due vie, portate a un unico livello di calpestio, il rinnovo degli arredi urbani e la regimazione delle acque meteoriche mediante griglie in ghisa.

L’intervento ha inoltre consentito il completamento della pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino, regolata da una fioriera meccanizzata all’imbocco di via Sonnino e da un dissuasore automatizzato in piazza del Popolo. Contestualmente, è stata riorganizzata la sosta sia in piazza del Popolo sia lungo la vecchia via Volterrana, insieme a una revisione complessiva della viabilità.

Un’unica grande tavolata da via Roma a via Sonnino

Momento centrale della manifestazione sarà il pranzo popolare, servito su un’unica grande tavolata che si snoderà senza interruzione su via Roma, trasformando il centro storico in un lungo convivio a cielo aperto. La formula è pensata per mettere in rete i locali e le attività di ristorazione del paese: il punto informazioni e pagamento sarà allestito in piazza Machiavelli, dove i partecipanti potranno consultare il menù, scegliere le portate e saldare la quota. Una volta effettuata la scelta, ciascuno potrà ritirare il proprio pranzo direttamente presso il punto vendita selezionato e tornare a gustarlo alla tavolata comune.

Il menù del pranzo popolare

Al pranzo popolare aderiscono i seguenti locali del centro storico, ciascuno con proposte della tradizione toscana e una selezione dedicata ai più piccoli: Sapore Toscano, I’Licchio, Lo Chalet, Alle Quattro Strade, I’ Stravizi, Dolcevita e Bar Casa del Popolo, Gelateria Fiorentina, Il Mondo degli Gnomi, Eromoro, Jack’s bar, Artevino, I piaceri del pane.

Mercatino, “Stappa Montespertoli” e attività per tutti

Piazza Machiavelli sarà il cuore del mercatino artigianale. Piazza del Popolo, invece, ospiterà “Stappa Montespertoli”, l’appuntamento curato dall’Associazione Viticoltori di Montespertoli con le degustazioni dei vini delle aziende del territorio: un vero e proprio biglietto da visita della tradizione vitivinicola locale.

Non mancheranno le attività sportive e i giochi pensati per bambini, famiglie e appassionati, mentre i negozi del Centro Commerciale Naturale di Montespertoli resteranno aperti per l’intera giornata, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire l’offerta commerciale e artigianale del centro storico riqualificato.

Due visite guidate gratuite al Museo Amedeo Bassi

Nel corso della giornata saranno inoltre proposte due visite guidate gratuite al Museo Amedeo Bassi, dedicato al celebre tenore montespertolese. Gli appuntamenti sono fissati alle ore 10:30 e alle ore 16:30.

Una festa costruita insieme

La Festa del Centro Storico è promossa dal Comune di Montespertoli in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Montespertoli e con l’Associazione Viticoltori di Montespertoli. Una sinergia tra istituzioni, commercianti e associazioni del territorio che conferma il ruolo del centro storico come luogo di incontro, cultura e identità.

Informazioni e prenotazioni

Per il pranzo popolare è gradita la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli, tel. 0571 600255. Il giorno dell’evento, il punto informazioni e pagamento sarà attivo in piazza Machiavelli: qui sarà possibile consultare il menù completo, scegliere le portate, effettuare il pagamento e ritirare poi il proprio pranzo presso il locale selezionato.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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