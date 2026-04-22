Mozione dipendenze e gioco d’azzardo, Cdx per Empoli: "L’iniziativa nasce da noi"

Sulla mozione contro le dipendenze e il gioco d’azzardo, il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli interviene per chiarire il percorso politico che ha portato alla stesura del testo condiviso, rivendicando il ruolo propulsivo della propria iniziativa e sottolineando la necessità di riconoscere con precisione genesi e sviluppo del provvedimento:

In merito alle dichiarazioni rilasciate sulla mozione contro le dipendenze e il gioco d’azzardo, è corretto riconoscere il valore del lavoro svolto in Commissione, che ha portato a un miglioramento del testo e a una condivisione ampia tra le forze politiche.

Tuttavia, è altrettanto doveroso ristabilire con precisione il percorso che ha portato a questo risultato.

La mozione, infatti, nasce da un’iniziativa del gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, che ha avuto il merito di porre per primo all’attenzione del Consiglio Comunale un tema così delicato e rilevante per la comunità. Il testo originario è stato depositato e, proprio per favorire un confronto serio e costruttivo, è stato rinviato più volte, con senso di responsabilità, al fine di arrivare a una sintesi condivisa.

Una scelta non scontata, che dimostra la volontà concreta di anteporre l’interesse della città a qualsiasi logica di parte.

Il lavoro in Commissione ha certamente arricchito la proposta iniziale, ma resta evidente che senza quell’input iniziale difficilmente si sarebbe arrivati a discutere oggi di una mozione così strutturata e condivisa. In altre parole, l’idea politica e l’impulso originario sono stati determinanti.

Su questo punto interviene il Capogruppo Andrea Poggianti: “Abbiamo voluto affrontare con serietà e determinazione un tema che incide profondamente sulla vita di molte famiglie. La nostra iniziativa nasce dalla volontà di dare una risposta concreta a un fenomeno in crescita, mettendo al centro la tutela della salute e del tessuto sociale della nostra comunità. Il confronto in Commissione è stato utile, ma rivendichiamo con chiarezza il percorso avviato dal nostro gruppo”.

Dello stesso avviso il Vicecapogruppo Gabriele Chiavacci: “Il risultato raggiunto dimostra che quando si parte da proposte concrete e si mantiene un atteggiamento responsabile, è possibile arrivare a sintesi importanti. Abbiamo lavorato senza pregiudizi, accettando miglioramenti al testo, ma senza mai perdere di vista l’obiettivo iniziale: contrastare in modo efficace il fenomeno delle dipendenze, a partire dal gioco d’azzardo”.

Non è la prima volta che accade: per la seconda volta, infatti, il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli riesce a portare al centro del dibattito cittadino un tema di grande impatto sociale, contribuendo in maniera concreta all’azione amministrativa.

Bene quindi la collaborazione istituzionale, che rappresenta sempre un valore. Ma altrettanto importante è riconoscere con chiarezza chi ha avuto la visione e la determinazione di avviare questo percorso.

Ora l’auspicio è che alle parole seguano atti concreti e tempestivi, perché su temi come le dipendenze non bastano i segnali politici: servono interventi efficaci e continui a tutela della comunità, soprattutto delle fasce più giovani.

Fonte: Centrodestra per Empoli

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