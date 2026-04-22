Muore il generale Maurizio Stefanizzi

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La sua lunga carriera ultra-quarantennale era iniziata nel 1976 e negli anni si era distinto per aver ricoperto ruoli apicali nell’Arma

Da tempo malato, è scomparso questa mattina a Padova il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi. La sua lunga carriera ultra-quarantennale era iniziata nel 1976 e negli anni si era distinto per aver ricoperto ruoli apicali nell’Arma, incluso il comando a Milano. Al momento del congedo nel 2025, deteneva il primato come carabiniere con la maggiore anzianità di servizio attivo.

“Ho condiviso con lui – ricorda il presidente Eugenio Giani – il periodo in cui ha comandato l'Arma dei Carabinieri alla Regione Toscana. Nell’esprimere a nome personale e della Regione Toscana il più profondo cordoglio per la sua scomparsa, serbo il ricordo di una persona di straordinaria competenza e grande passione nel compimento dei suoi doveri al servizio dello Stato, che lo hanno reso professionalmente e sotto il profilo umano una figura di assoluto spessore”.

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