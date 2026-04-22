No al gioco d'azzardo, grande adesione delle attività a Fucecchio

La campagna di contrasto al gioco d'azzardo Play4Fun – promossa da Sds Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con istituzioni e associazioni – sta andando avanti anche a Fucecchio, grazie al lavoro in prima persona della consigliera delegata al contrasto di questo fenomeno Monica Asti: la consigliera, infatti, in questi giorni sta distribuendo a molte attività commerciali fucecchiesi (bar, ristoranti e non solo) delle brochure informative e anche delle tovagliette per il pranzo che rimandano alla campagna e fanno un rapido sunto dei rischi del gioco d'azzardo. Al momento sono quasi 60 gli esercenti che su tutto il territorio fucecchiese – capoluogo e frazioni – hanno accettato di contribuire e di prestarsi all'iniziativa, che vuole promuovere azioni concrete per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, affinchè collettivamente si possa attivare il cambiamento che serve. D'altronde i numeri parlano chiaro: 466 milioni di euro è, infatti, il dato relativo alla spesa sostenuta dai giocatori d'azzardo nei Comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa nell'anno 2024. Un dato che fa riflettere e che basta da solo a raccontare quanto sia diffusa la patologia legata al gioco d'azzardo.

Per questo la SDS, in collaborazione con la UFC Dipendenze di Empoli dell'Asl Toscana Centro e con una rete di servizi territoriali pubblici e privati, ha dato vita al progetto Play4Fun, nato con l'obiettivo di sensibilizzare e supportare la cittadinanza sui rischi legati al gioco d'azzardo, promuovendo azioni concrete per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo (DGA). All'interno del progetto sono stati attivati cinque sportelli di ascolto, di cui uno a Fucecchio presso la Fondazione I Care (via 1 Settembre 43/a), attivo il giovedì dalle ore 16 alle 19. Lo sportello di Fucecchio - presso la Fondazione I Care (via 1 Settembre 43/a), attivo il giovedì dalle ore 16 alle 19 - è raggiungibile ai numeri 0571 21434 e 370 3072713 oppure scrivendo a info@fondazioneicare.it. Gli altri sportelli di ascolto si trovano a Castelfiorentino (Caritas), Certaldo (Croce Rossa), Empoli (circolo Arci Cascine) e San Miniato (cooperativa Il Cammino). E' inoltre attivo un gruppo dedicato ai giocatori anonimi raggiungibile al numero 328 2166566 o via mail all'indirizzo toscana@giocatorianonimi.org.

L'amministrazione comunale ringrazia tutte le attività che hanno aderito o stanno aderendo a questa campagna di sensibilizzazione: "Questa campagna rappresenta un passo importante per la nostra comunità – sottolinea la sindaca Emma Donnini -. Il gioco d’azzardo patologico è un fenomeno che spesso si sviluppa nel silenzio, ma che ha conseguenze profonde sulle persone e sulle famiglie. Per questo è fondamentale fare rete tra istituzioni, servizi e attività del territorio. Ringrazio la consigliera Monica Asti per l’impegno diretto , tutti gli esercenti che hanno scelto di aderire con senso di responsabilità a questa iniziativa e le realtà che collaborano alla campagna. Solo attraverso la consapevolezza, la prevenzione e il supporto concreto possiamo contrastare efficacemente questo problema e costruire una comunità più attenta e solidale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa