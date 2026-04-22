Cameriere insultato e picchiato nel centro di Pietrasanta

Attimi di paura in Piazza del Duomo a Pietrasanta dove un giovane senegalese di 34 anni, mentre stava lavorando come cameriere in un noto locale del centro, è stato aggredito e picchiato da un gruppo di sette persone. L'episodio è avvenuto tra tra sabato e domenica scorsi.

Secondo quanto ricostruito, erano circa l'1.30 quando alcuni clienti seduti ai tavoli esterni di un bar pietrasantese, locale considerato tra i più iconici della città, avrebbero iniziato a rivolgere al cameriere insulti a sfondo razzista. La situazione è degenerata quando uno dei sette, descritto come cliente abituale, si è alzato dal tavolo con fare minaccioso. Poco dopo, l'intero gruppo avrebbe circondato il 34enne colpendolo con calci e pugni.

Il ragazzo, per difendersi, si è rannicchiato a terra coprendosi il volto, fino all'intervento di altri clienti che sono riusciti a interrompere il pestaggio. Ma l'aggressione non sarebbe finita lì: mentre il cameriere si stava allontanando dal locale, il gruppetto lo avrebbe nuovamente raggiunto colpendolo ancora.

Il 34enne è stato riaccompagnato a casa, ma poco dopo, non sentendosi bene, è stata chiamata un'ambulanza. Secondo il suo legale, l'avvocato Gianluca Pajatto, il giovane avrebbe riportato dolori alla testa, alle gambe e alla schiena, oltre a un problema a un occhio.

Il cameriere ha sporto denuncia ai Carabinieri, dichiarando di poter riconoscere almeno uno dei sette aggressori, del quale conoscerebbe anche il nome. Per le indagini potrebbero risultare decisive le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private della zona.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, che ha espresso solidarietà al lavoratore esortando, in situazioni come queste, a contattare sempre le Forze dell'Ordine.

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