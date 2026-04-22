Premio Monsacchi, la 39esima edizione celebra gli studenti dell'Enriques di Castelfiorentino

Venerdì 17 aprile si è svolta presso l’Istituto superiore Enriques di Castelfiorentino la 39a edizione del Premio Scolastico “Gianfranco Monsacchi”, promosso dal Lions Club Certaldo Boccaccio e presieduto dalla dottoressa Elena Tamburini, un appuntamento ormai consolidato nel panorama locale, capace di rinnovarsi ogni anno nel segno della valorizzazione del merito e dell’impegno delle nuove generazioni.

L’edizione 2026 si è distinta per un carattere particolarmente significativo, non solo per la qualità degli studenti premiati – dieci ragazzi e ragazze che si sono distinti aver svolto temi particolarmente significativi e sentiti dell’argomento dell’”amicizia ai tempi dei social” e una ragazza che ha curato la grafica del Premio- ma anche per l’ampia e qualificata partecipazione

istituzionale.

Alla cerimonia erano presenti, oltre alla dirigente, ai docenti della scuola e alle autorità civili e militari, Francesca Giannì Sindaca di Castelfiorentino e Giovanni Campatelli Sindaco di

Certaldo.

Ospite d’onore della serata è stato Sua Eccellenza Gherardo Gambelli, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza lionistica attribuita a personalità che si distinguono per il loro impegno umanitario e sociale.

Nel corso della serata è stato inoltre ricordato come, proprio nello stesso mese, il Lions Clubs International abbia assegnato il medesimo riconoscimento anche a Papa Leone, evidenziando una significativa sintonia di intenti tra l’azione dei club locali e quella a livello internazionale.

La cerimonia è stata arricchita anche dall’ingresso di un nuovo socio, il dottor Giovanni Navalesi. Parole di apprezzamento sono state espresse per la presidente Elena Tamburini, per gli organizzatori del premio Paolo Sabatini, Gianfranco Gambelli e Carla Dai Zotti Monsacchi, nonché per la dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti e per tutto il corpo docente che ha curato lo svolgimento della prova del premio.

Il Premio Monsacchi si conferma così anche quest’anno non solo come un riconoscimento al merito scolastico, ma come un momento di crescita civile e culturale per l’intera comunità e uno

stimolo ai giovani ad interessarsi del sociale e contribuire al bene della società.

Fonte: Lions Club Certaldo Boccaccio

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