Tutto pronto per la quarta edizione di Montopoli in Fiore

Musica, arte, enogastronomia e soprattutto fiori. Domenica 26 aprile, torna l’atteso appuntamento con 'Montopoli in Fiore', giunto alla sua quarta edizione. Un evento organizzato dall’associazione culturale Arco di Castruccio con il patrocinio del Comune di Montopoli. "Un modo per valorizzare il borgo attraverso colori, profumi e una partecipazione diffusa che coinvolge l’intero territorio – spiega la presidente dell’associazione Daniela Di Vita -. Un appuntamento atteso, capace di richiamare ogni anno un pubblico numeroso, interessato e appassionato. Fondamentale il contributo creativo di un gruppo di donne ormai conosciute come le 'Ragazze in fiore', che con semplicità, gusto e dedizione continuano a curare l’iniziativa, arricchendola di quel valore aggiunto che la rende una delle manifestazioni più significative del calendario annuale di Montopoli".

Il programma prevede esposizioni di vivaisti e artigianato locale lungo le vie del borgo per tutta la giornata. Sarà possibile partecipare a visite guidate alla scoperta dei tesori nascosti, come il Conservatorio Santa Marta, i giardini segreti del borgo e le bellezze del Museo Civico di Palazzo Guicciardini. La mattinata si aprirà con incontri dedicati alla lavorazione dei tessuti e presentazioni di libri, come 'Il giardino di Varramista'. Alle ore 11.30, in piazza Michele da Montopoli, lo chef Gilberto Rossi del ristorante 'Pepe Nero' sarà protagonista del cooking show 'Petali e Sapori'. Nel pomeriggio, spazio al benessere con approfondimenti sui fiori di Bach e con la cerimonia del tè. Ci saranno poi performance itineranti come lo spettacolo teatrale 'Il Segreto di Giolitta' della compagnia teatrale Passepartout e le note dell'arpa di "Fata foglia". La giornata si concluderà in Sala Pio XII con i concerti "Melodie in fiore" e il brindisi musicale di chiusura del Duo Cronopio.

Per tutta la durata dell'evento, le strade saranno animate dall’infiorata di via del Falcone, estemporanee di pittura, installazioni audiovisive e dimostrazioni di intaglio di frutta e verdura. Grande spazio anche per i più piccoli con laboratori, letture animate e un’estemporanea di pittura tutta dedicata a loro. "Grazie all’Arco di Castruccio – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – per l’impegno nell’organizzazione di un’iniziativa cresciuta anno dopo anno. Un successo che si riscontra già nel numero di adesioni di chi verrà a Montopoli ad esporre i propri prodotti. Grazie alle ragazze in fiore per il gusto e la creatività, ingredienti di un programma ricco e ben strutturato. Un inno alla bellezza della natura che sboccia nel nostro borgo come la primavera".

"Un grazie – concludono dall’associazione – alle realtà che ci supportano: circolo Santo Stefano, Pro Loco, Auser, Ccn, la Pubblica Assistenza, la Vab, l'università popolare Ignazio Donati, Fondazione Santa Marta, Egolart, Ruzzolart. L'amministrazione comunale e gli uffici, Maffei per la fornitura degli estintori, tutti coloro che aprono i propri giardini. E gli sponsor che ci sostengono e senza i quali non saremmo in grado di svolgere al meglio la nostra attività: Conad, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, La Patrie, Chiara Cioni Assicurazioni, Bertolini Costruzioni e Assicurazioni Generali".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa