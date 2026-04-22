Pisa, ruba un paio di scarpe in centro e tenta la fuga: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pisa nella tarda mattinata del 20 aprile. Il cittadino straniero è accusato di furto aggravato.

L'episodio si è verificato poco dopo le 13, quando una segnalazione al NUE 112 ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine presso un'attività commerciale in Corso Italia.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe sottratto un paio di scarpe dagli scaffali del negozio, rimuovendo il dispositivo antitaccheggio e nascondendo la merce all'interno di uno zaino, con l'intento di allontanarsi senza essere notato. Il tentativo di fuga è stato però interrotto dal personale della vigilanza privata, che è riuscito a bloccarlo prima che potesse allontanarsi.

All'arrivo dei Carabinieri, il 50enne è stato preso in consegna e successivamente arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

L'arresto è stato convalidato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pisa, senza l'applicazione di misure cautelari.

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