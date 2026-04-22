Santa Maria a Monte, l'Amministrazione comunale fa il bilancio del 2025

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, chiude il 2025 con un bilancio che parla da solo: l’Amministrazione comunale ha lavorato con serietà, visione e determinazione, portando

avanti interventi attesi da anni, avviando opere strategiche e pianificando con lungimiranza il futuro del territorio. Non solo cantieri conclusi, ma anche progettualità concrete: nel corso dell’anno sono stati infatti portati avanti i lavori di riqualificazione di Piazza della Vittoria e sono stati sviluppati studi progettuali per la riqualificazione energetica di tre scuole, dell’impianto sportivo di Ponticelli e della Palestra Comunale. Segno evidente di una visione che non si limita all’oggi, ma costruisce le basi per il domani.

Sul fronte dei lavori pubblici, i numeri raccontano un impegno chiaro e tangibile. È stato completato l’efficientamento della pubblica illuminazione, con un investimento di circa 120 mila

euro, migliorando sicurezza e riducendo gli sprechi energetici. È stato inoltre avviato un progetto fondamentale per il futuro delle famiglie: la riconversione di un fabbricato esistente in un nuovo asilo nido, per un valore complessivo di circa 840 mila euro, interamente finanziati con fondi PNRR. Un intervento che guarda avanti, senza pesare sul bilancio comunale.

Grande attenzione anche alla riqualificazione degli spazi simbolo della vita cittadina: conclusi i lavori in Piazza del Comune a Montecalvoli, per circa 350 mila euro, grazie anche al contributo della Regione Toscana. Un intervento che restituisce dignità e centralità a uno dei luoghi più rappresentativi della nostra comunità.

Non meno importante l’impegno sulla viabilità e sull’accessibilità: sono stati realizzati interventi di asfaltatura per circa 140 mila euro, migliorando la sicurezza stradale, e sono stati investiti oltre 60 mila euro per abbattere le barriere architettoniche nelle scuole, rendendo gli edifici più inclusivi e moderni.

Accanto alle grandi opere, l’Amministrazione ha garantito una presenza costante e concreta sul territorio attraverso un’intensa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Complessivamente, si parla di interventi per oltre 450 mila euro, distribuiti in modo capillare e mirato.

Le scuole hanno beneficiato di interventi per circa 30 mila euro, mentre ai cimiteri sono stati destinati oltre 70 mila euro, a testimonianza del rispetto per i luoghi della memoria.

Investimenti importanti anche sull’illuminazione pubblica, con oltre 40 mila euro, e sulle strade, con circa 50 mila euro di manutenzioni.

Non sono stati trascurati gli impianti sportivi, le piazze e il patrimonio immobiliare comunale, con interventi diffusi che superano complessivamente i 60 mila euro. Particolarmente significativo l’impegno sul verde pubblico, con oltre 110 mila euro destinati alla cura e al decoro urbano: un segnale concreto di attenzione alla qualità della vita.

A questi si aggiungono interventi fondamentali ma spesso meno visibili, come la derattizzazione e disinfestazione (oltre 10 mila euro), la sicurezza antincendio (circa 60 mila euro) e l’acquisto di forniture edilizie per oltre 30 mila euro.

Il risultato complessivo è chiaro: una città più curata, più sicura, più efficiente. Un’amministrazione che ha scelto di investire sulle priorità reali dei cittadini, gestendo le risorse con responsabilità e senza sprechi.

Questa è la direzione intrapresa: continuare a lavorare con pragmatismo, orgoglio e senso del dovere, perché una buona amministrazione si misura sui risultati. E i risultati, oggi, sono sotto gli occhi di tutti.

Cio’ non toglie che tanto ci sia ancora da fare, ma la volonta’ e la tenacia ci spingono a continuare ad essere operativi.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa