La Sant'Anna di Pisa pubblica il nuovo bando di concorso per l'ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a ciclo unico e di II livello

Un’Università pubblica, internazionale, gratuita e residenziale. Un luogo di saperi e di valori per crescere nuove generazioni di talenti. Una porta aperta sul mondo, dove ognuno può decidere chi diventare. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa annuncia l’apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I e di II livello: 78 posti in totale, suddivisi in 60 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di I Livello e a Ciclo unico e 18 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di II Livello, per un’esperienza formativa unica, in un campus internazionale che unisce formazione di eccellenza, avvicinamento precoce alla ricerca, esperienze all’estero e un costante scambio tra docenti, allievi e allieve per una formazione completa e la crescita personale.

Il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 20.00 del 30 luglio 2026 per i Corsi Ordinari di I livello e a ciclo unico, e alle ore 12.00 del 22 giugno 2026 per i Corsi Ordinari di II livello.

“Il nuovo bando di concorso rinnova l’impegno della Scuola Sant’Anna a mettere al centro il merito e la mobilità sociale, principi basilari per il sistema universitario. Vogliamo che il talento delle nuove generazioni, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, trovi da noi un’opportunità concreta. Entrare alla Scuola significa vivere un’esperienza unica: un percorso di formazione di eccellenza, ma anche un’occasione di crescita personale e di confronto in una comunità che guarda al futuro” dichiara Nicola Vitiello, rettore della Scuola Sant’Anna.

Il concorso di I livello: chi può partecipare e le prove di concorso

Per il concorso di ammissione al primo anno dei Corsi ordinari di I livello o a ciclo unico sono disponibili 60 posti, così ripartiti: 29 posti per la Classe Accademica di Scienze Sociali (che prevede al suo interno tre aree concorsuali: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche; 31 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (che prevede al suo interno tre aree concorsuali: Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, a cui sono riservati 5 posti; Ingegneria industriale e dell’informazione, con 14 posti disponibili; Scienze Mediche, con 12 posti).

Il concorso si svolge in tre fasi: la prima coincide con le preselezioni, che si svolgono mediante il test TOLC (fa eccezione Medicina, per la quale è possibile iscriversi e accedere al concorso in modo diretto), erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) anche nella modalità online (TOLC@CASA). In base ai risultati conseguiti nel test, i candidati e le candidate saranno ammessi alle prove scritte, ovvero la seconda fase, in programma a Pisa il 24 e il 25 agosto per Scienze Agrarie e Scienze Mediche; il 25 e 26 agosto per Scienze Sociali (per le tre aree concorsuali di Scienze Sociali, le prove scritte e orali sono le medesime); il 27 e 28 agosto per Ingegneria.

Chi supererà le prove scritte sarà ammesso alle prove orali, la terza fase del concorso, in programma a Pisa nel mese di settembre.

Per saperne di più: Fino a giugno è in programma l’attività di orientamento ‘ Prepara il concorso al Sant’Anna ’: dieci incontri online (ogni mercoledì alle ore 17) per approfondire, attraverso il confronto con docenti, allieve e allievi, la preparazione necessaria per affrontare al meglio le prove di concorso.

A maggio invece partirà l’iniziativa ‘ Parla con noi’ , una sezione dove prenotarsi per un colloquio diretto con allievi e allieve e conoscere e apprendere dalla loro esperienza alla Scuola e partecipazione al concorso.

Il concorso di II livello: chi può partecipare

Per l’anno accademico 2026-2027 la Scuola Sant’Anna ha messo a disposizione 18 posti a concorso, così ripartiti: 10 posti per la Classe Accademica di Scienze Sociali (2 posti per le aree concorsuali di Economia; 2 posti per Management; 2 posti per Scienze dei dati; 4 posti per Scienze politiche); 8 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (4 posti per Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; 4 posti per Ingegneria industriale e dell’informazione).

Per ogni area concorsuale sono indicati i Corsi di Laurea Magistrali corrispondenti a cui i vincitori e le vincitrici sono tenuti a iscriversi. Sono previsti dei posti riservati per i corsi di laurea magistrale attivati dalla Scuola in convenzione con l’Università di Pisa (Lauree Magistrali in Economics LM-56, in Bionics Engineering LM-21 e in Biotecnologie Molecolari LM-8) e l’Università di Trento (Laurea Magistrale in Innovation Management LM-77).

Possono partecipare al concorso laureati e laureandi (non oltre il 31 dicembre 2026) provenienti da Università italiane o straniere che abbiano svolto il corso di laurea in non oltre 4 anni con una media ponderata negli esami universitari pari ad almeno 27/30 o valutazione equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero. Il concorso si articola in una valutazione dei titoli e un colloquio da svolgersi in presenza a Pisa nella settimana dal 13 al 17 luglio secondo il calendario pubblicato online. Il termine per presentare domanda è il 22 giugno alle ore 12.00. Maggiori informazioni online, nella sezione dedicata https://www.santannapisa.it/it/concorso-di-secondo-livello

L’ammissione è riservata a laureati e laureandi, ovvero coloro che possiedono un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea Magistrale conseguito presso un’Università italiana o straniera, o che prevedano di conseguirlo entro il 31 dicembre 2026 e che abbiano svolto il corso di laurea in non oltre 4 anni con una media ponderata negli esami universitari pari ad almeno 27/30 o valutazione equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero. Il concorso si articola in una valutazione dei titoli e una prova di esame che prevede un colloquio da svolgersi in presenza a Pisa nel mese di luglio.

Cosa significa diventare allievo/a della Scuola Sant’Anna

Le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari svolgono un percorso di studi parallelo e complementare ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale dell’Università di Pisa e altre università convenzionate come l’Università di Firenze e l’Università di Trento in una delle aree scientifiche dalla Scuola Superiore Sant’Anna (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria, Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie). Alla Scuola, le allieve e gli allievi risiedono nel campus dove usufruiscono di vitto e di alloggio gratuito, frequentano corsi integrativi, seminari e corsi di lingue, partecipano alle attività di ricerca svolte nei laboratori rispettando obblighi didattici rigorosi e hanno la possibilità di realizzare esperienze di studio e di ricerca all’estero e completare la loro formazione con tirocini presso aziende ed enti pubblici italiani e stranieri.

Vivere al Sant’Anna significa inoltre avere accesso a numerosi servizi per il tempo libero. La Scuola Superiore Sant’Anna dispone infatti di due palestre, di una sala musica con strumenti musicali e di numerose stanze ricreative, per offrire un’esperienza collegiale completa, basata su interscambio e interdisciplinarità.

Alle allieve e agli allievi che completano gli studi nel rispetto degli obblighi didattici la Scuola rilascia il Diploma di II Livello e il Diploma di Licenza che è equiparato a un master universitario di II Livello.

L’ammissione alla Scuola non prevede il pagamento di tasse di iscrizione e la frequenza dei Corsi Ordinari è gratuita. Per la durata del ciclo di studi, gli/le allievi/e alloggiano gratuitamente nelle strutture residenziali messe a disposizione dalla Scuola e usufruiscono del servizio mensa.

A conferma della particolare attenzione al merito e alla mobilità sociale la Scuola Superiore Sant’Anna contribuisce, sulla base dell’ISEE, al rimborso delle spese di alloggio e di viaggio sostenute dai partecipanti che raggiungeranno Pisa per sostenere le prove scritte e orali. È inoltre previsto anche il rimborso delle spese di iscrizione al test TOLC sostenute dai candidati/e del concorso di I livello.

Le dichiarazioni dei due presidi

“Tutto inizia da una scelta. In un passaggio fondamentale della vita, le ragazze ed i ragazzi che si candidano ai nostri concorsi di ammissione si mettono in gioco con un concorso di ammissione per cogliere un’opportunità che non capita spesso. Il nostro obiettivo è accompagnare dei giovani adulti affinché il loro talento si concretizzi in responsabilità e possibilità. La Scuola è un luogo unico in Italia: scegliere la Scuola Sant’Anna vuol dire scegliere non solo cosa studiare, ma chi diventare” dichiara Alberto Di Minin , preside della Classe accademica di Scienze Sociali.

“Cerchiamo studenti e studentesse che vogliono fare la loro parte per contribuire al benessere della società. Li aspetta un periodo di studio intenso, di grande impegno, ma ricco di stimoli e soddisfazioni” commenta Christian Cipriani , preside della Classe accademica di Scienze Sperimentali e Applicate.

Visita il sito web per maggiori informazioni

Tutte le informazioni sul concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna, per i corsi ordinari di I livello e a ciclo unico e di II livello, sono disponibili al seguente link:

https://www.santannapisa.it/it/entrare-al-sant-anna

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa