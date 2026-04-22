Sanzioni per oltre 500 euro a marzo per i rifiuti abbandonati a Empoli

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il lavoro costante per contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale è un’attività senza sosta che viene portata avanti ogni mese dagli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale ed il Servizio Ambientale del Comune di Empoli.

Il report che viene presentato avvalora quanto ogni giorno, durante tutto l’anno, vengano effettuati controlli sistematici, verifiche puntuali e attività di prevenzione che interessano l’intero territorio comunale.

Gli interventi di questo mese hanno interessato via San Donato in Poggio, via Senese Romana, via di Pratovecchio, via I Maggio (parcheggio), via Val D’Orme, via Manetti, via Pierozzi. I rifiuti che sono stati rinvenuti sono di vario genere, non necessariamente messi all’interno di sacchi ma sparsi, come ad esempio al parcheggio di via I Maggio. Anche nelle altre vie la situazione non cambia: accumuli di rifiuti indifferenziati in scatole, in sacchi colmi di materiale anche di tipo edile. Anche i cestini urbani sono presi di ‘mira’ per abbandonare depositi di sacchetti di rifiuti non differenziati in maniera corretta.

Nel dettaglio, gli Ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 187 controlli e ispezionato 244 sacchi di rifiuti. Il valore complessivo delle sanzioni elevate (4) ammonta a 530 euro.

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – Nel mese di marzo 2026, il nucleo edilizia ambiente della Polizia Locale comando di Empoli ha proseguito le indagini relativamente agli abbandoni, anche in riferimento alle relazioni degli ispettori ambientali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
21 Aprile 2026

Maxi operazione antidroga della polizia a Firenze: 21 indagati per associazione a delinquere

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari [...]

Empoli
Cronaca
20 Aprile 2026

Imprenditoria empolese in lutto per la morte di Siro Scardigli

Siro Scardigli se n'è andato a 91 anni, l'Empolese perde uno dei suoi imprenditori più famosi. Il cognome Scardigli, proprio grazie a Siro, era legato al marchio Bmw, dato che [...]

Empoli
Cronaca
20 Aprile 2026

Doppio colpo in negozio etnico a Empoli, colpo di pistola durante rapina

Doppio colpo in poche ore per un negozio di alimentari orientale in via Verdi a Empoli. Nel pomeriggio di ieri due uomini sono entrati nell'esercizio e hanno esploso un colpo [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina