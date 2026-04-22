Sintesi Srl entra nel gruppo Micronet per rafforzare l’offerta IT alle imprese del territorio

Ampliare i servizi offerti alla propria clientela, garantendo al contempo continuità: è con questo duplice obiettivo che Sintesi Srl, azienda di Cerreto Guidi attiva da quasi quarant’anni nel settore IT, annuncia il proprio ingresso nel gruppo Micronet Srl, realtà di Fucecchio specializzata nella gestione dei sistemi informatici aziendali.

«Per noi era fondamentale assicurare ai nostri clienti continuità rispetto alla qualità del servizio e alle modalità di lavoro che ci hanno sempre contraddistinto» commenta Giorgio Regoli di Sintesi. «L’ingresso nel gruppo Micronet rappresenta un importante passo avanti, che ci permette di mantenere la nostra identità e aumentare al tempo stesso risorse e competenze».

Grazie all’integrazione con una struttura più ampia e organizzata, Sintesi continuerà infatti a operare con il proprio team e secondo il consueto approccio orientato alla relazione e alla personalizzazione del servizio, rafforzando le proprie capacità operative.

Fondata nel 1987, Sintesi ha sviluppato negli anni una forte specializzazione nell’assistenza tecnica, nella gestione hardware e nei sistemi di stampa e documentali, divenendo un punto di riferimento per numerose realtà del territorio.

L’ingresso nel gruppo Micronet consentirà di introdurre servizi avanzati in ambito sistemistico, di networking, sicurezza informatica e gestione continuativa delle infrastrutture IT.

«L’obiettivo è dare continuità e allo stesso tempo offrire nuove opportunità ai clienti di Sintesi» spiega Rossano Crociani, titolare di Micronet. «Abbiamo trovato una realtà con valori molto simili ai nostri: attenzione al cliente, rapidità di intervento e responsabilità. Vogliamo rafforzare questi aspetti, mettendo a disposizione una struttura più organizzata e servizi più completi».

Micronet, attiva da oltre 25 anni, opera con un modello basato su servizi gestiti e supporto continuativo alle imprese, affiancandole nella gestione delle infrastrutture informatiche secondo un approccio consulenziale.

L’operazione rappresenta anche un’importante opportunità di crescita per il territorio: il gruppo è alla ricerca di sistemisti, tecnici hardware e specialisti IT con competenze in reti, infrastrutture, supporto software e manutenzione di sistemi di stampa.