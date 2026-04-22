Stadio Franchi, parte la posa dei gradoni per la Curva Fiesole

La nuova Curva Fiesole continua a prendere forma. A fare il punto sull’avanzamento dei lavori è la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha mostrato l’avvio della posa dei gradoni della curva.

“I lavori allo stadio vanno avanti – spiega Funaro –. Hanno iniziato a montare i gradoni. Ovviamente i gradoni proseguiranno fino in cima, ma come sappiamo la parte davanti in questo momento è tenuta libera perché ci devono passare le gru per tutto il montaggio. Quando sarà completata tutta la parte alta poi la curva arriverà fino a bordo campo e ci sarà la possibilità di avere le sedute fino in fondo. I lavori vanno avanti secondo quanto stabilito da cronoprogramma”.

A seguire da vicino il cantiere c’è anche l’assessora allo sport Letizia Perini: “Nella parte esterna sono in corso di realizzazione i basamenti con i micro pali, insieme ai pilastri che sosterranno la copertura della curva, della Maratona e della tribuna, attualmente cantierizzate. Molti operai a lavoro ogni giorno, la nuova Curva Fiesole prende forma”.

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