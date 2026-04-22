Torna la Fiera del Gusto in centro a Fucecchio

Per il ventesimo anno la Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza la Fiera del Gusto, vetrina mercato della norcineria toscana che sabato 25 aprile sarà allestita in piazza Montanelli e lungo le vie del centro.

A partire dalle ore 9, e per l’intera giornata, sarà presente un’esposizione di prodotti di tutti i generi alimentari di qualità, con particolare interesse per gli antichi sapori e le tradizioni culinarie: spazio, dunque, a street food e degustazioni di prodotti tipici artigianali locali, ma anche ad un mercatino artigianale che affiancherà la consueta apertura straordinaria dei negozi del Centro Commerciale Naturale.

Per il quarto anno consecutivo sarà inoltre organizzata una gara sulla preparazione dello zuccherino, dolce caratteristico di Fucecchio nel periodo di carnevale, alla quale tutti gli interessati potranno partecipare contattando la Pro Loco per prenotarsi e consegnare i dolci la mattina stessa (0571 242717, info@prolocofucecchio.it). Nel pomeriggio spazio invece ad uno stand per la presentazione del tartufo fucecchiese: le colline delle Cerbaie, infatti, si confermano terre di tartufi, dove la presenza di questi preziosi prodotti rappresenta un indicatore della qualità ambientale e della biodiversità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa