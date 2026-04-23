Apre "I Fiori di Viola" nel centro storico di Palaia

Palaia accoglie una nuova attività che arricchisce il tessuto commerciale e valorizza il centro storico: ha aperto “I Fiori di Viola”, negozio di fiori e oggettistica curato da Violeta Quadri.

Un progetto che unisce passione, creatività e attenzione al dettaglio, portando nel cuore del borgo uno spazio dedicato alla bellezza e alla qualità dei prodotti. L’iniziativa rappresenta anche un segnale positivo per la vitalità dei piccoli centri e per il rilancio delle attività di prossimità.

“Siamo molto felici di avere fra i nostri associati imprenditrici come Violeta, che scommettono nei centri storici portando passione e prodotti di qualità ”, dichiarano il responsabile della provincia di Pisa per Confesercenti Claudio Del Sarto e il coordinatore sindacale Giuseppe Diurno.

Un ringraziamento viene rivolto anche all’amministrazione comunale, nelle persone della sindaca Marica Guerrieri e della Vicesindaca Alessia Lorenzetti, “sempre vicine alle attività del territorio e attente a sostenere iniziative che contribuiscono alla crescita e alla vivibilità del paese”. L’apertura de “I Fiori di Viola” si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del centro storico di Palaia, confermando come l’impegno congiunto di imprenditori e istituzioni possa generare nuove opportunità e rafforzare l’identità locale.

Fonte: Confesercenti Toscana - Ufficio Stampa