Prenotazioni Cup: Asl Toscana centro amplia il servizio

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La Asl Toscana centro allarga la platea degli erogatori. Un’opportunità per le strutture che aderiscono

Servizio di prenotazioni Cup più capillare per i cittadini della Asl Toscana centro che, con una nuova procedura pubblica, ha formalizzato il potenziamento della platea di possibili erogatori del servizio, a enti e strutture dell’ambito territoriale di propria competenza. In pratica, oltre al servizio Cup di Asl Toscana centro nella modalità call center, on line, sportelli territoriali e anche farmacie aderenti (la pagina dedicata sul sito web di Asl da Homepage/Prenotarevisiteedesami), sono già disponibili per i cittadini 21 nuove sedi dove prenotare, riconducibili a enti e strutture che hanno sottoscritto con Asl il Protocollo di Intesa per il servizio di prenotazione Cup.

È il primo promettente risultato della manifestazione d’interesse pubblicata sul sito dell’Azienda nel febbraio scorso: un bando cosiddetto aperto perché in qualsiasi momento, un soggetto interessato può rimettere la propria candidatura per svolgere il servizio fino al 31 dicembre 2027. C’è tempo, dunque, per chi sia interessato a candidarsi. Sono richieste due condizioni preliminari: non essere erogatori del modello competitivo con iscrizione all’albo fornitori di Asl per evitare potenziale conflitto di interesse e l’impegno ad effettuare il servizio di prenotazione per almeno 12 ore settimanali.

Per gli utenti questo allargamento quindi si traduce in una maggiore disponibilità di scelta sui territori di Prato, Firenze, Empoli e Pistoia fra gli enti che forniscono il servizio di prenotazione di visite ed esami diagnostici.

Fino ad oggi hanno aderito molti enti del Terzo settore e organizzazioni sindacali ma ci sono anche una Rsa e una parafarmacia. Possono aderire anche Caf, operatori aderenti al sistema Pago PA, strutture residenziali e semiresidenziali e tutte quelle realtà che dimostreranno di avere i requisiti per partecipare, come indicato dal bando (pagina dedicata da Homepage/prenotarevisiteedesami/prenotareunesameouna vista/prenotazionevisitetramiteenti)

L’adesione finora registrata è positiva anche per il fatto che molte organizzazioni fra quelle che hanno già sottoscritto la convenzione, operano su più sedi, in questo modo allargando ulteriormente il ventaglio dell’offerta e rendendo il servizio ancora più capillare. Per i cittadini una maggiore possibilità di scelta. Per le potenziali strutture aderenti, un’opportunità per far conoscere e valorizzare i propri servizi.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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