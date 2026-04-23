Augusto Mascagna è il nuovo vescovo di Pistoia e di Pescia

Mons. Augusto Mascagna è il nuovo vescovo delle diocesi di Pistoia e di Pescia. L'annuncio è stato dato dalla diocesi di Pistoia con una nota stampa. La nomina, si legge nel comunicato, arriva direttamente da Papa Leone XIV, che ha scelto il presule subentrante al vescovo Fausto Tardelli.

Mascagna è presbitero della diocesi di Civita Castellana, nella regione ecclesiastica del Lazio. Fausto Tardelli è stato nominato Amministratore Apostolico delle Chiese di Pescia e Pistoia e continuerà quindi normalmente il suo servizio fino all'ingresso del nuovo vescovo

Tra le sue prime parole, Augusto Mascagna ha espresso il desiderio di "camminare insieme" e di "confermare la fede di un popolo e di testimoniarla con la vita", ma "mai da solo".

"Da oggi inizia una seconda fase della unione 'in persona episcopi' - ha detto il vescovo Fausto Tardelli -. Molto è da fare e anche da inventare. Questa seconda fase, dovrà necessariamente coinvolgere pienamente anche la diocesi di Pistoia perché il nuovo vescovo, il vescovo Augusto, verrà come vescovo ugualmente di Pistoia e di Pescia. Nella lettera che ha voluto inviare alle due diocesi, questo è già molto chiaro: si tratta di fare un cammino a due. Non sarà più dunque il vescovo di Pistoia che si occupa anche di Pescia. No, lui sarà ugualmente vescovo di Pistoia e Pescia. E questo è un cambiamento anche psicologico e di mentalità da acquisire che ha poi dei risvolti pratici importanti. Richiederà una progettazione pastorale comune con impegni e – magari anche qualche sacrificio – da una parte e dall’altra. Sarà soprattutto uno scambio di doni, di carismi e anche di preoccupazioni. Sarà un sostenersi a vicenda sulla strada del Signore".

Arrivano anche i primi saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che rivolge "i migliori auguri di buon cammino pastorale. Le diocesi di Pistoia e Pescia rappresentano realtà vive, radicate nella storia e nel tessuto sociale dei rispettivi territori. Sono certo che saprà accompagnarle con equilibrio e attenzione, valorizzandone le specificità e favorendo un clima di dialogo e vicinanza alle comunità".

Anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Bernard Dika, ha rivolto i suoi saluti: "Colpisce la semplicità e la forza con cui parla di camminare insieme: non è una formula, è uno stile. In un tempo in cui tanti, soprattutto giovani, fanno fatica a trovare riferimenti veri, serve una presenza capace di ascoltare, di esserci, di condividere davvero i passi quotidiani delle persone. È da qui che si ricostruiscono fiducia e comunità. A mons. Mascagna rivolgo i migliori auguri di buon cammino, assicurando fin da subito la piena disponibilità e collaborazione della Regione Toscana"

Infine un ringraziamento al vescovo Fausto Tardelli per il servizio svolto: "Desideriamo esprimere gratitudine a mons. Fausto Tardelli - concludono Giani e Dika - per il servizio svolto e per l'impegno con cui accompagnerà questa fase di transizione fino all'ingresso del nuovo vescovo".

Chi è il vescovo Augusto Mascagna

Monsignor Augusto Mascagna è nato a Caprarola (Viterbo) il 12 marzo 1964. Dopo la formazione nel Seminario minore, nel 1983 è entrato nel Pontificio Seminario Romano ed è stato ordinato sacerdote nel 1989. Ha conseguito la licenza in Teologia alla Pontificia Università Lateranense.

Ha svolto il suo ministero in diverse parrocchie della diocesi di Civita Castellana, tra cui la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, San Benedetto, Regina Pacis ad Anguillara e i Santi Vincenzo e Anastasio a Rignano Flaminio. Dal 2023 era parroco della concattedrale di Orte.

In ambito diocesano si è occupato della pastorale giovanile, vocazionale e familiare, ed è stato segretario del Consiglio presbiterale, referente del Cammino sinodale delle Chiese in Italia e delegato episcopale per la causa di beatificazione di don Pier Luigi Quatrini.

Ha inoltre insegnato Teologia fondamentale e Teologia dogmatica in diversi istituti di scienze religiose della diocesi.

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