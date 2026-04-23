Cade da un’impalcatura in un cantiere: operaio ferito a Larciano

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Larciano, in località Castelmartini. Un operaio cinquantenne di origine tunisina è precipitato da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile, compiendo un volo di circa tre metri.

L’uomo è caduto al suolo riportando un trauma cranico e diverse fratture. Nonostante la violenza dell’impatto, è rimasto sempre cosciente. Le sue condizioni hanno comunque richiesto un intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, valutata la dinamica dell’incidente, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. L’elicottero è atterrato in un vicino campo da calcio e ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Ospedale Careggi di Firenze, dove è stato successivamente ricoverato in codice giallo.

Presenti anche gli operatori della medicina del lavoro della Asl e gli agenti della polizia municipale, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

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