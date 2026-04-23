Cade da un’impalcatura in un cantiere: operaio ferito a Larciano

Cronaca Larciano
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Larciano, in località Castelmartini. Un operaio cinquantenne di origine tunisina è precipitato da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile, compiendo un volo di circa tre metri.

L’uomo è caduto al suolo riportando un trauma cranico e diverse fratture. Nonostante la violenza dell’impatto, è rimasto sempre cosciente. Le sue condizioni hanno comunque richiesto un intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, valutata la dinamica dell’incidente, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. L’elicottero è atterrato in un vicino campo da calcio e ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Ospedale Careggi di Firenze, dove è stato successivamente ricoverato in codice giallo.

Presenti anche gli operatori della medicina del lavoro della Asl e gli agenti della polizia municipale, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
4 Aprile 2026

Eccidio del Padule di Fucecchio, la svolta: sì agli indennizzi per i familiari delle vittime

A quasi 82 anni dai fatti, arriva una sentenza destinata a segnare un passaggio storico sul piano giudiziario. Il tribunale civile di Pistoia ha riconosciuto il diritto al risarcimento per [...]

Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026

Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Larciano

<< Indietro

torna a inizio pagina