Campionato regionale giovanile di scacchi a San Miniato Basso

Domenica 10 Maggio, San Miniato diventa il cuore pulsante degli scacchi toscani! Siamo entusiasti di invitarvi al Campionato Regionale Giovanile (CIG 2026), che si terrà presso la Casa Culturale di San Miniato Basso.
Oltre 150 ragazzi e ragazze, dai 6 ai 18 anni, arriveranno da tutte le province della Toscana per sfidarsi sulla scacchiera in una giornata all’insegna della strategia, della concentrazione e della sportività.
Un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale di San Miniato per la concessione del patrocinio e per il costante supporto nella promozione di questo sport.
Sarà una bellissima festa di scacchi, un momento di crescita per i giovani atleti e un'occasione imperdibile per il pubblico di scoprire il fascino di questo gioco millenario.
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