Campo Scuola, cresce l’utilizzo della palestra di muscolazione

A un anno dall’inaugurazione, la palestra di muscolazione del Campo Scuola “Cino Cini” si conferma un punto di riferimento per la pratica sportiva e uno spazio di aggregazione per la comunità pisana. A sottolinearlo è l’assessore allo sport Frida Scarpa, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella struttura sotto la tribuna centrale coperta.

“A un anno dall’apertura - dichiara l’assessore Frida Scarpa - la palestra di muscolazione del Campo Scuola, situata sotto la tribuna centrale coperta e completamente riqualificata, si conferma un punto di riferimento per lo sport e il sociale cittadino. La palestra è stata allestita con macchinari e strumentazioni tecniche di livello professionale ed è pensata per supportare sia le associazioni sportive del territorio, che qui possono portare avanti la preparazione atletica e fisica di base, sia le fasce più fragili della popolazione. Penso agli anziani, ai giovani e a tutte quelle persone che possono trovare in questo spazio un’opportunità concreta per promuovere stili di vita sani, benessere psicofisico e cultura del movimento”.

“La struttura - prosegue Scarpa - che oggi accoglie tanti pisani, dimostra come l’amministrazione pubblica possa intervenire attraverso lo sport anche sul piano sociale, offrendo strumenti e supporto a chi ne ha più bisogno. Non solo attività fisica, integrazione, aggregazione, ma anche sostegno sociale. Per favorire il più ampio accesso, la struttura è infatti gratuita, previa presentazione del certificato medico, così da garantire a tutti la possibilità di praticare attività fisica in sicurezza e continuità. Una vera e propria palestra ad accesso gratuito, una buona pratica che ci contraddistingue e che rappresenta una scelta qualificante delle politiche del Comune di Pisa in materia di sport”.

“E’ un intervento strutturale - conclude l’assessore - che si inserisce in una strategia più ampia: solo quest’anno abbiamo destinato 160mila euro di contributi per sostenere le associazioni sportive e facilitare l’accesso alla pratica sportiva per le famiglie con maggiori difficoltà economiche, oltre ad aver esteso l’apertura extracurricolare delle palestre scolastiche fino alle 23. Sono azioni concrete che mirano a rendere effettivo il diritto allo sport per tutti, come riconosciuto anche dalla Costituzione”.

La riqualificazione della palestra di muscolazione rientra nel più ampio intervento di valorizzazione dell’intero Campo Scuola Cino Cini, per un investimento complessivo di circa 800mila euro da parte dell’amministrazione. I lavori hanno interessato il completo rifacimento della pista, con il risanamento del sottofondo e la posa di un nuovo manto sintetico, insieme al miglioramento del sistema di drenaggio e delle aree circostanti. Sono state inoltre riqualificate le pedane e alcuni spazi del sottotribuna e realizzate nuove strutture e servizi, tra cui la tribuna coperta, aree dedicate alle discipline di lancio e salto e nuovi ambienti funzionali come palestra, sala muscolazione, infermeria e spazi di supporto alle attività sportive.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa