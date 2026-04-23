Cantiere rompe tubo, a Firenze una perdita di gas metano

I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo dalle 17 di giovedì 23 aprile in via di Villamagna all'incrocio con via Lapo da Castiglionchio a Firenze, in seguito alla rottura di una tubazione gas metano. La rottura è avvenuta in seguito a lavori stradali.

I vigili del fuoco hanno delimitato la zona in corrispondenza alla tubazione della media pressione di gas metano. Sono in corso le operazioni di assistenza al personale di Toscana Energia, per le fasi di riparazione della tubazione da parte di personale di Toscana Energia. La situazione è sotto controllo. Sul posto polizia locale per la gestione della circolazione.

Notizie correlate