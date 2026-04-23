Castelsecco, muore dopo essersi ribaltato con il trattorino

Tragedia a Castelsecco, località di Arezzo, dove un uomo ha perso la vita mentre stava guidando un trattorino tagliaerba nel suo terreno privato. Secondo quanto appreso, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19, quando il mezzo si è ribaltato a causa del terreno impervio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo e il personale del 118. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione. Il medico ha constatato il decesso dell'uomo.

Presenti sul luogo dell'incidente anche due pattuglie della Polizia di Stato e una della polizia locale, impegnate nei rilievi del caso.

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