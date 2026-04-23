Centri antiviolenza, l'assessora Manetti a La Nara di Prato

E’ partito dalla Nara di Prato il tour nei Centri antiviolenza dell’assessora alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti che nelle prossime settimane visiterà tutti i 22 presidi della Toscana L’obiettivo è rafforzare il dialogo con i territori, ascoltare operatrici e volontarie e consolidare la rete di contrasto alla violenza di genere.

“A La Nara – ha detto l’assessora Manetti- ho incontrato operatrici, fondatrici e personale preparato che mi ha ben raccontato l’importante ruolo che portano avanti tutti i giorni. Fondamentale, in quest’ottica, è stata la riattivazione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, organismo strategico per promuovere azioni integrate di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime. Allo stesso modo é stato centrale l’incontro col coordinamento TOSCA, per trasformare la vicinanza in impegno istituzionale, stabile e concreto.

“È una battaglia pubblica- ha concluso Manetti-, che richiede continuità, risorse e alleanze”

Dopo i Centri antiviolenza il lavoro proseguirà con le visite nei centri per Uomini autori di violenza (Cuav) perché la prevenzione e il cambiamento passano anche dalla responsabilizzazione.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa