Comune di Empoli, annullato ricevimento libero del sindaco giovedì 30 aprile

I colloqui con le cittadine ed i cittadini riprenderanno il giovedì successivo, 7 maggio
Il ricevimento libero del sindaco Alessio Mantellassi non sarà effettuato giovedì 30 aprile 2026. Gli appuntamenti con le cittadine e i cittadini riprenderanno regolarmente il giovedì successivo ovvero il 7 maggio, sempre al primo piano del palazzo comunale (via Giuseppe del Papa, 41 Empoli).
Per le situazioni che invece hanno bisogno di più tempo, il ricevimento sarà su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco, telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it
Per tutte le informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito internet del Comune di Empoli al link: https://bit.ly/4bjctGK
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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