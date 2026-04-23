Educatrici servizi scolastici e domiciliari, sciopero e presidio a Bagno a Ripoli

È stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 24 aprile da parte delle educatrici e degli educatori impegnati nei servizi scolastici e domiciliari affidati dalla SDS Fiorentina Sud Est alla cooperativa Aldia. La mobilitazione prevede anche un presidio davanti al Comune di Bagno a Ripoli, in piazza della Vittoria, dalle 10 alle 12.

Sono oltre cento i lavoratori coinvolti, provenienti dai territori del Valdarno, della Valdisieve e del Chianti.

“La protesta nasce da diverse criticità – spiega la Fp Cgil – tra cui il mancato riconoscimento delle ore e della retribuzione in caso di assenza dell’alunno nei servizi di educativa scolastica, l’assenza di un adeguamento dei contratti individuali rispetto alle reali esigenze del servizio e la mancata garanzia di una retribuzione nei periodi di sospensione delle attività. A questo si aggiunge la chiusura della controparte al confronto. È necessario aprire un tavolo che porti a soluzioni concrete e che valorizzi le professionalità coinvolte”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa