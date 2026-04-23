Corteo 1° Maggio a Empoli, lavori e non solo: modifiche a sosta e viabilità

Nella giornata di ieri (22 aprile 2026) sono state emesse alcune ordinanze per modifiche temporanee alla viabilità cittadina per consentire lavori edili e di messa in sicurezza e manifestazioni. Di seguito le disposizioni nel dettaglio e le vie interessate dai provvedimenti che riguarderanno la sosta e il transito.

TRATTO DI VIA FUCINI – Con ordinanza 168 (22 aprile 2026), al fine di autorizzare attività di scarico di travi in legno per una nuova struttura del tetto, dalle 6 alle 6.30 del giorno 24 aprile 2026, in via Renato Fucini, nel tratto dal civico n.33 al n.43, è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività e all’altezza dell’intersezione con via Giuliano Vanghetti, istituzione del divieto di transito e obbligo di svolta a destra per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività. in via Giuliano Vanghetti, all’altezza dell’intersezione con via Renato Fucini, istituzione obbligo direzione a diritto, con divieto di svolta a sinistra, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata.

Obbligo di movieri a monte e a valle dell’area interessata ai provvedimenti di modifica della viabilità sopra citati e alle intersezioni tra via Renato Fucini e via Giuliano Vanghetti, via Giuliano Vanghetti e via XX Settembre e Via XX Settembre e Via Giovanni Amendola.

TRATTO DI VIA PIANEZZOLI – Con ordinanza 164 (22 aprile 2026) e visto il verbale di intervento redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 28742 in data 20 aprile 2026, dal quale si evince la sussistenza di un pericolo imminente dovuto a dissesto statico in via di Pianezzoli, all'altezza dei civici 29-31-33, sono stati adottati dei provvedimenti di viabilità temporanei fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, nel tratto compreso tra il civico n.23 al civico n.25: istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori di messa in sicurezza e obbligo di passaggio pedonale sul lato opposto.

VIA DEL CASTELLUCCIO - L’ordinanza 166 (22 aprile 2026) dispone l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico in via del Castelluccio, a seguito restringimento della carreggiata, per consentire l’attività di scavo a bordo strada (come da planimetria in allegato), dal giorno 27 aprile 2026 all’8 maggio 2026.

MANIFESTAZIONE I° MAGGIO – In occasione della manifestazione del “I° Maggio 2026”, il tradizionale corteo percorrerà alcune strade del centro storico cittadino – piazza Don Giovanni Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via Jacopo Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Bonistalli, piazza Antonio Gramsci, via Tinto da Battifolle, piazza della Vittoria -. Ecco le modifiche temporanee nel dettaglio dalle 7 del giorno primo maggio fino al termine della manifestazione: piazza Don Minzoni, ambo i lati del tratto compreso fra il viale Palestro, via Bettino Ricasoli e via Roma, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Roma (1° e 2° tratto) ambo i lati dell'intera strada, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; piazza della Vittoria, ambo i lati del tratto compreso fra via Tinto Da Battifolle e via Curtatone e Montanara, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Jacopo Carrucci, lato destro del tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Amendola, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Fratelli Rosselli, ambo i lati del tratto compreso tra via Bonistalli e via Amendola, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Bonistalli, ambo i lati del tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e piazza Gramsci, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; piazza Gramsci, lato destro del tratto compreso tra via Bonistalli e via Salvagnoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Vincenzo Salvagnoli, lato destro del tratto compreso tra piazza Gramsci e via Battifolle, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo e in via Tinto Da Battifolle, intera strada, divieto di transito eccetto veicoli quelli utilizzati nel corteo.

Inoltre, dalle 8 del primo maggio e fino al termine della manifestazione, in via Curtatone e Montanara, all'intersezione con viale Palestro, divieto di transito; via Ricasoli, all'intersezione con via Tripoli, divieto di transito; via Giovanni da Empoli, all'intersezione con via Tripoli, divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra; via De Amicis all'intersezione con via Fucini, divieto di transito; via Masini, all'intersezione con via Bardini, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra; via Giuseppe del Papa, all'intersezione con via Ridolfi, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra; via del Giglio, all'intersezione con via Ridolfi, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra.

PRANZO DEL I° MAGGIO 2026 – Per consentire l’evento denominato “Pranzo del I° maggio 2026”, in via dei Neri, secondo tratto, dall’intersezione con via Leonardo da Vinci a piazza del Popolo, dalle 11 alle 17 del primo maggio sarà adottato il divieto di transito per tutti i veicoli, come anche in via Santo Stefano.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa