Enogastronomia, nuova collaborazione tra Regione e Unicoop Firenze

Regione Toscana e Unicoop Firenze, con il progetto Vetrina Toscana, insieme per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. La collaborazione prende il via nell’ambito della 90esima edizione della Mostra dell’Artigianato che si terrà a Firenze dal 25 aprile al 3 maggio: qui, nel padiglione Spadolini, sarà presente uno stand in partnership, con un programma di eventi a cura di Toscana Promozione Turistica e Unicoop Firenze che si snoderà nei giorni della Mostra. L’appuntamento alla Mostra dell’Artigianato segna la prima tappa di una collaborazione che vedrà ulteriori sviluppi a breve: in calendario, nel prossimo periodo, la firma di un protocollo tra Toscana Promozione Turistica e Unicoop Firenze per siglare l’impegno comune a sostegno dell’economia del territorio; in parallelo la collaborazione si tradurrà in attività nei punti vendita di Unicoop Firenze, con appuntamenti divulgativi, degustazioni e focus dedicati ai prodotti PAT, IGP e DOP.

Lo stand ospiterà tanti eventi gratuiti, aperti a tutti e rivolti al pubblico di tutte le età. Al mattino sono previste attività dedicate alle scuole toscane. Per il grande pubblico il programma prevede appuntamenti all’insegna delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti artigianali del territorio, con degustazioni, cooking show, incontri divulgativi e incontri faccia e faccia con chef, imprese del settore e ospiti del mondo della ristorazione e dell’enogastronomia locale.

Vetrina Toscana

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Nato 26 anni fa, unisce le tipicità e l'autenticità dei territori con una forte attenzione all'ambiente. La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali di questo progetto: la cura e la tutela del territorio sono infatti fondamentali. La regione vanta quasi 600 eccellenze enogastronomiche, ciascuna con una sua identità legata al territorio. Un patrimonio culturale che Vetrina Toscana si impegna a tutelare e promuovere, grazie anche al contributo delle associazioni di categoria e al sistema delle Camere di Commercio. Con oltre duemila imprese aderenti, quella di Vetrina Toscana rappresenta infatti una delle più grandi reti agroalimentari in Italia. Al progetto partecipano tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche: ristoranti, botteghe e produttori ma anche agriturismi, strade del vino, cantine, birrifici, oleifici, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e alberghi. Chi aderisce al progetto ha come riferimento la cultura culinaria regionale, vuole essere custode della tradizione ma senza rinunciare all’innovazione, contribuisce al sostegno dell’economia del territorio, crede nella qualità del cibo e dei prodotti toscani, è attento alla sostenibilità. Si impegna quindi a prendersi cura dell’ambiente e fare scelte consapevoli a tavola: dall’utilizzo dei prodotti locali, al ricorso al biologico e alla filiera corta, dalla stagionalità delle materie prime al supporto all’economia circolare e dalla lotta allo spreco alimentare fino alla scelta del plastic free: un approccio moderno che ha radici antiche. L’assessorato regionale coinvolto nel progetto è quello relativo alle Attività produttive, al credito, al turismo e all’agricoltura.

Il sito web www.vetrina.toscana.it fornisce un elenco georeferenziato di tutte le imprese coinvolte nel progetto, insieme a consigli pratici, approfondimenti sui prodotti e le loro storie, itinerari e ricette.

L’impegno di Unicoop Firenze per il territorio

Unicoop Firenze è nata e cresciuta in Toscana e ha un forte radicamento sul territorio toscano: il tema delle filiere è al centro delle scelte d’impresa, in modo da garantire la massima tracciabilità, ma anche il sostegno ai produttori locali. Il 25% dei prodotti acquistati dalla cooperativa (pari a un valore di 430 milioni di euro l’anno) proviene infatti da fornitori toscani. Rispetto alle altre imprese commerciali presenti in Toscana, il peso dei prodotti locali è doppio in Unicoop Firenze e genera circa 5.200 posti di lavoro. Secondo le stime Irpet, complessivamente il contributo di Unicoop Firenze all’economia Toscana è di 1,2 miliardi di Euro, pari all’1% del Pil regionale. Oltre 700 imprese del territorio (corrispondenti al 34% sul totale dei fornitori) sono legate all’indotto produttivo, per un giro d’affari superiore al 25% del fatturato annuo all’acquisto e un indotto di oltre 14mila lavoratori, fra diretti e indiretti. Molte sono piccole aziende e forniscono pochi negozi vicini, a riprova di un legame diffuso e capillare con il territorio.

I numeri delle eccellenze toscane

Toscana, Regione della Dop Economy: il report Ismea - realizzato ad hoc per la settima edizione di BuyFood 2025 dello scorso ottobre - ritrae, infatti, una Toscana che mantiene slancio e competitività anche in un contesto internazionale difficile. La Regione si conferma leader per numero di registrazioni IG con 90 tra DOP e IGP, di cui 32 prodotti alimentari e 58 vini. Risulta pari a 3,6 miliardi di euro il valore della produzione agricola e 192 milioni il valore della dop economy regionale (+7,4% nel 2023 rispetto all’anno precedente e +30,1% dal 2020 al 2023). Inoltre, la fotografia del comparto ritrae quasi 42 mila imprese agroalimentari, il 30,4% a conduzione femminile e il 6,8% guidato da under 35. La Toscana risulta essere anche la seconda regione per incidenza dell’agricoltura bio con il 36,4% della Superficie Agricola Utilizzata. Secondo il report di The Data Appeal Company su come i turisti vedono la nostra regione in relazione al comparto food & beverage grazie all’interpretazione del sentiment registrato in rete, il valore di sentiment attuale è 86,5 su 100, in aumento rispetto all’anno precedente.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa