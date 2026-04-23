Fondazione Montanelli Bassi: corso gratuito in Europrogettazione culturale

Un percorso di formazione rivolto a chi vuole affacciarsi al mondo dell'europrogettazione culturale per lavorare in enti pubblici, privati, ONG o associazioni, con l’obiettivo di supportare la creazione di progetti culturali innovativi e l’accesso ai finanziamenti europei. E' quello che organizza la Fondazione Montanelli Bassi nei giorni 8-9-10 maggio, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Fucecchio e il sostegno del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno.

Il corso, ad iscrizione gratuita, è dedicato a tutti i privati e agli attori locali impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale, e si propone di offrire strumenti pratici per generare idee progettuali, sviluppare progetti strutturati e presentarli in modo efficace per ottenere finanziamenti. Inoltre, i partecipanti apprenderanno strategie per identificare e accedere a fondi europei disponibili. Il corso sarà tenuto da Vincent Curie, managing director di GOPA PACE, società di progettazione europea nel settore della sicurezza, giustizia e cultura, nonché direttore dell’ufficio del Marchio del Patrimonio Europeo, e si svolgerà nei seguenti orari: venerdì 8 maggio dalle ore 14:30 alle 17:30, sabato 9 e domenica 10 maggio dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30.

Le iscrizioni, rivolte ad un massimo di 20 partecipanti, resteranno aperte fino a lunedì 27 aprile. Per iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo raggiungibile alla pagina dedicata. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione Montanelli Bassi all'indirizzo formazione@fondazionemontanelli.it.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi - Ufficio stampa