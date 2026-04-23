Fucecchio: nuovo incontro per imparare a difendersi dalle truffe

Proseguono a Fucecchio gli appuntamenti per informare i cittadini sul delicato tema delle truffe e su come difendersi dai tentativi di raggiro. Il prossimo incontro in programma sarà martedì 28 aprile alle ore 18 nella sede della contrada Torre, in piazza San Gregorio.

Dopo l'ottima partecipazione ai primi due incontri, quello del mese di marzo nella sala consiliare e quello dello scorso 8 aprile a Botteghe, l'iniziativa prosegue per offrire ai cittadini strumenti concreti per riconoscere i tentativi di raggiro, in particolare per quanto riguarda le truffe agli anziani, le truffe telematiche e le truffe volte ad inserirsi negli appartamenti. Durante gli incontri interverranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Arma dei Carabinieri, che illustreranno le modalità più comuni con cui vengono messe in atto le truffe, fornendo al contempo consigli pratici su come evitarle.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa