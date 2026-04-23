Grande partecipazione al seminario Rotary Castelfranco sui conflitti

Si è svolto con ampia partecipazione di pubblico il seminario “I segreti della guerra moderna: cosa non vediamo dei conflitti di oggi”, promosso dal Club Rotary Castelfranco di Sotto e ospitato presso la Misericordia locale.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del Presidente del Rotary Club, Ing. Riccardo Ganni, che ha sottolineato l’importanza di portare sul territorio temi di rilevanza globale, sempre più connessi alla vita delle comunità locali.

Protagonisti della serata sono stati il dr. Cosimo Meneguzzo, esperto di analisi strategica e project manager, e il dr. Fabrizio Minniti, tra i più autorevoli esperti a livello nazionale e internazionale in materia di guerra cognitiva e scenari di conflitto. Il dialogo, strutturato come una conversazione aperta, ha affrontato i principali cambiamenti nei conflitti contemporanei, con particolare attenzione alla guerra cognitiva, alle ricadute territoriali delle crisi globali e agli strumenti interpretativi avanzati per leggere la complessità.

«Oggi sicurezza e geopolitica non sono più temi lontani: incidono direttamente sui territori e sulle comunità locali. Esiste una domanda crescente di strumenti concreti per interpretare e governare questa complessità», ha dichiarato Cosimo Meneguzzo.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato come le dinamiche dei conflitti internazionali – dall’Ucraina al Golfo di Hormuz – producano effetti diretti anche a livello locale, richiedendo maggiore consapevolezza e capacità operativa da parte degli attori istituzionali e della società civile.

«Comprendere la guerra moderna significa andare oltre il campo di battaglia: la dimensione cognitiva è oggi centrale e riguarda direttamente cittadini, istituzioni e territori», ha affermato Fabrizio Minniti.

Il Rotary Club Castelfranco di Sotto esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che ha visto una partecipazione attiva di cittadini, rappresentanti del terzo settore e amministratori locali, confermando l’esigenza di creare momenti di approfondimento su temi strategici per il presente e il futuro dei territori.

Un ringraziamento è stato rivolto ai relatori, ai partecipanti e alla Misericordia di Castelfranco di Sotto per la cortese ospitalità.

Fonte: Ufficio stampa

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