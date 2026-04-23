I giovani pecciolesi a New Orleans: incontro con l’amministrazione

Il viaggio verso gli Stati Uniti dei giovani pecciolesi è iniziato. Il 20 aprile, in un incontro dei partecipanti al bando relativo all’esperienza culturale a New Orleans, un progetto strutturato che unisce formazione, mobilità internazionale e partecipazione civica, è stato ufficialmente avviato il percorso che li porterà, a settembre prossimo, nella città della Louisiana.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato negli ultimi anni che ha visto Peccioli protagonista di un dialogo culturale con gli Stati Uniti: dalla partecipazione alla Biennale Architettura di Venezia, alle esperienze sviluppate a New York, fino alla costruzione di un rapporto diretto con New Orleans, culminato nella firma di un patto di amicizia istituzionale tra le due città. Un cammino che trova oggi una nuova tappa concreta nel coinvolgimento diretto dei giovani del territorio.

Il progetto prevede un viaggio studio dal 21 al 29 settembre 2026, rivolto a giovani residenti tra i 18 e i 25 anni, concepito non come semplice esperienza turistica, ma come un vero e proprio percorso educativo. Durante il soggiorno, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi legati alla storia, alla società e alla cultura di New Orleans, città simbolo di contaminazione culturale, con attività dedicate al Mississippi, alla nascita del jazz, alla memoria storica delle piantagioni e all’impatto dell’uragano Katrina.

Grande la partecipazione registrata: il bando pubblico promosso dal Comune ha raccolto circa 80 domande, a conferma dell’interesse e del dinamismo della comunità giovanile locale. La recente pubblicazione della graduatoria definitiva ha formalizzato la selezione dei partecipanti, rendendo operativo il progetto e garantendo trasparenza e accesso equo attraverso una procedura pubblica.

Un momento significativo del percorso si è svolto il 20 aprile alla Sala Polivalente di Peccioli, dove i giovani che hanno partecipato al bando hanno incontrato l’amministrazione comunale. All’incontro erano presenti il sindaco Renzo Macelloni e la vicesindaca Anna Dainelli, che hanno illustrato obiettivi e prospettive dell’iniziativa. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto, rafforzando il dialogo tra istituzioni e giovani e condividendo il valore civico e formativo dell’esperienza.

Il progetto si distingue anche per una solida fase preparatoria, articolata in incontri pubblici e workshop tematici dedicati a questioni contemporanee come etica e democrazia, informazione, intelligenza artificiale e professioni della scienza. Un percorso pensato per fornire ai partecipanti strumenti di lettura critica e per valorizzare al massimo l’esperienza internazionale.

Dal punto di vista organizzativo, “Un’esperienza culturale a New Orleans” è sostenuto dal sistema Peccioli, con un investimento importante per ogni singolo partecipante al fine di favorire la più ampia accessibilità possibile.

Con questa iniziativa, il Comune conferma una visione di lungo periodo che mette al centro il capitale umano, promuove la cultura come leva di sviluppo e costruisce relazioni internazionali capaci di generare opportunità concrete. Peccioli si afferma così come una comunità dinamica e innovativa, capace di investire sui giovani e di accompagnarli in un percorso di crescita consapevole, dentro e fuori i confini locali.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa