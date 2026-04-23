Il Palio di Fucecchio nelle scuole: "Avvicinare i giovani al patrimonio culturale"

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Il progetto pilota del Comune in collaborazione con l'associazione Palio delle Contrade, sindaca Donnini: "Crescere nella consapevolezza delle proprie radici e delle tradizioni"

Avvicinare gli alunni alla conoscenza del Palio di Fucecchio come patrimonio culturale locale, favorendo il senso di appartenenza, il rispetto delle tradizioni e la scoperta delle radici storiche del proprio territorio. Con questo obiettivo è nato il progetto "Il Palio di Fucecchio: tradizione, storia e suoni del territorio", promosso dal Comune di Fucecchio in collaborazione con l'associazione Palio delle Contrade e l'Istituto Comprensivo Fucecchio in due classi terze della scuola primaria Carducci. Questa mattina la sindaca Emma Donnini e l'assessore alla cultura Alberto Cafaro, accompagnati dal presidente e dalla vice presidente del CdA dell'Associazione Palio, Nicolò Luca Cannella e Tania Benvenuti, hanno fatto visita alle classi coinvolte, la 3A e la 3C, che sono state le protagoniste di questo progetto pilota.

Un percorso che, dal mese di gennaio, ha permesso agli alunni e alle alunne di scoprire la storia e le tradizioni locali, grazie ad attività narrative, artistiche e musicali, incontri con i contradaioli e un’esperienza diretta nelle contrade. Nel dettaglio, sono state realizzate attività in classe legate alla tradizione paliesca, che hanno avuto come obiettivi specifici quelli di comprendere testi narrativi, rappresentare graficamente simboli e colori delle contrade, riconoscere e riprodurre ritmi musicali e valorizzare il patrimonio culturale locale, abbracciando dunque le discipline di italiano, storia, arte, musica ed educazione civica. Accanto alle attività didattiche, sono stati inoltre organizzati due incontri in classe con i gruppi musici e i rappresentanti delle contrade, con dimostrazioni pratiche e partecipazione da parte degli alunni, ai quali è seguita una visita finale in orario extra scolastico nella contrada Borgonovo, alla presenza dei genitori, per osservare i costumi, gli strumenti ed ascoltare i racconti di chi il palio lo vive quotidianamente.

"Un progetto che vuole avvicinare i ragazzi e le ragazze alla festa più bella del nostro paese – spiega la sindaca Emma Donnini – permettendo loro di comprendere, attraverso la scuola, il nostro patrimonio culturale. Quest'anno siamo partiti con un progetto pilota che, dal prossimo anno, sarà esteso a più classi. La dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione tra scuola, istituzioni e mondo associativo, per far crescere nei nostri studenti la consapevolezza delle proprie radici e delle tradizioni del territorio".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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