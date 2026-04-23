Inaugurata la Casa della Comunità di Poggibonsi

È entrata in funzione il 23 aprile la nuova Casa della Comunità di Poggibonsi, prima struttura della provincia di Siena operativa senza interruzioni nell’arco delle 24 ore. Situata in via della Costituzione, rappresenta un punto unico di riferimento per l’accesso ai servizi socio-sanitari di base del sistema regionale.

All’interno opera un’équipe composta da medici di medicina generale, infermieri – compresi quelli di famiglia e comunità – specialisti, operatori sociali e personale amministrativo. L’obiettivo è garantire una presa in carico continuativa dei cittadini, rafforzando il collegamento tra ospedale e territorio e integrando assistenza sanitaria e supporto sociale.

La struttura si inserisce nel percorso di riorganizzazione previsto dal decreto ministeriale 77 del 2022, che ridefinisce la sanità territoriale. Le Case della Comunità rappresentano infatti l’evoluzione delle precedenti Case della Salute introdotte in Toscana. L’edificio si sviluppa su quattro livelli, per una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, di cui oltre la metà destinata alle attività assistenziali.

Tra i servizi disponibili figurano l’ambulatorio di cure primarie attivo h24, la diagnostica di base, il Punto unico di accesso, gli ambulatori specialistici per la gestione delle patologie croniche – dalla cardiologia alla neurologia – oltre a consultorio, salute mentale, prelievi e sportelli amministrativi. Presente anche uno spazio dedicato alla partecipazione della comunità. Tutte le attività sono collegate con la centrale operativa territoriale e con i servizi sociali dell’area.

L’investimento complessivo supera il milione e mezzo di euro, in gran parte finanziato con fondi PNRR, a cui si aggiungono oltre 200 mila euro destinati dall’Asl Toscana Sud Est per arredi e tecnologie.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alla sanità Monia Monni. Giani ha evidenziato come queste strutture siano destinate a diventare nodi centrali del sistema sanitario, contribuendo a ridurre la pressione su pronto soccorso e liste di attesa. Monni ha sottolineato la necessità di costruire servizi “su misura” per ogni territorio, basati su un lavoro integrato tra professionisti e comunità.

Per l’Asl Toscana Sud Est, il direttore generale Marco Torre ha definito la nuova struttura “un punto di accesso stabile e organizzato”, capace di offrire orientamento e continuità assistenziale. Sulla stessa linea la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, che ha parlato di un presidio di prossimità in grado di elevare la qualità dei servizi, e la direttrice della zona distretto Alta Val d’Elsa Laura Tattini, che ha evidenziato il valore di un modello fondato sul lavoro in rete e sulla gestione condivisa dei bisogni di salute.

Con l’apertura della Casa della Comunità, la Val d’Elsa compie così un passo significativo verso una sanità più vicina ai cittadini, orientata alla prevenzione, alla continuità delle cure e alla gestione delle fragilità.

Fonte: Azienda USL Toscana sud est - Ufficio Stampa

Notizie correlate