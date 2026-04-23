L'ambulatorio Mobile ANT torna a Firenze

Nella settimana da 11 a 15 maggio l’Ambulatorio Mobile della Prevenzione di Fondazione ANT farà tappa nuovamente a Firenze grazie al sostegno di Banco Fiorentino – Credito Cooperativo. Il Banco ha infatti scelto di rinnovare il proprio sostegno a fianco di ANT, per consentire all’Ambulatorio Mobile di tornare a Firenze per offrire 3 giornate gratuite di visite di prevenzione oncologica ai cittadini di Firenze e Provincia. Le altre 2 giornate si svolgeranno invece a Pisa

L’iniziativa, che va avanti dal 2023, dà un segnale concreto della presenza di ANT sul territorio di Firenze, città dove esiste una Delegazione ANT fin dal 1995, operativa sia con l’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore che sul fronte della prevenzione oncologica gratuita.

Da 11 a 13 maggio l’Ambulatorio Mobile della Prevenzione ANT, sarà a Firenze, in Piazza Santa Maria Novella, per offrire 1 di Progetto Tiroide (11 maggio) e 2 giornate di Progetto Melanoma (12 e 13 maggio). Complessivamente saranno offerta i cittadini di Firenze e Provincia, 72 visite completamente gratuite.

Con il Progetto Melanoma i pazienti potranno accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Il Progetto Tiroide offrirà invece visite ecografiche gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide.

I progetti di prevenzione oncologica gratuita di ANT in Toscana sono attivi ormai dal 2007.

"Dall’inizio nel 2007 e fino al 31 dicembre 2024 abbiamo visitato 45.923 pazienti – ha detto Simone Martini, Delegato ANT di Firenze – La collaborazione con Banco Fiorentino, che va avanti da 9 anni, rimane di cruciale importanza per noi, per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questa tappa del nostro ambulatorio mobile a Firenze. Anche quest’anno, sia con le visite della settimana di maggio sul BUS che con quelle organizzate in altri ambulatori del territorio, daremo un importante contributo a un settore importante qual è quello della prevenzione. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento di grande difficoltà e incertezza sia a livello economico che sociale, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo di grandi aziende e privati cittadini che ci sostengono con le proprie donazioni".

"Con questo sostegno ad ANT offriamo a soci e cittadini del nostro territorio – ha dichiarato Paolo Raffini, Presidente del Banco Fiorentino – l'opportunità di accedere gratuitamente a controlli oncologici di qualità. Questa azione conferma il nostro radicamento territoriale e la volontà di essere vicini alle comunità che serviamo".

Per accedere alle visite sull’Ambulatorio Mobile ANT in Piazza Santa Maria Novella a Firenze, è obbligatoria la prenotazione online. Le prenotazioni si apriranno il 28 aprile a partire dalle ore 10.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore, anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita. La struttura sanitaria ANT che offre l’assistenza domiciliare nella regione Toscana, è composta da due Ospedali Domiciliari Oncologici, quello di Firenze-Prato-Pistoia e quello di Massa-Lucca, per un totale di 9 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 4 psicologhe. Dal 2025 è inoltre partito il servizio di assistenza anche a Pisa, con l’attivazione del servizio di psicologia, primo nucleo di un nuovo Ospedale Domiciliare Oncologico ANT.

Fonte: Ufficio Stampa