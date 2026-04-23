Latitante arrestato dopo quasi dieci anni: accusato di otto rapine a Prato

È stato fermato dopo quasi un decennio di latitanza l’uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2016. Si tratta di Afit Tfah, cittadino marocchino di 45 anni, ritenuto responsabile di una serie di otto rapine messe a segno a Prato tra il giugno 2015 e il febbraio 2016.

I carabinieri lo hanno individuato nei giorni scorsi in viale Vittorio Veneto, un’area sotto particolare osservazione per episodi di criminalità registrati di recente. L’uomo ha attirato l’attenzione dei militari anche per un comportamento sospetto: portava al collo un laccio con appese delle forbici e, alla vista della pattuglia, ha mostrato segni evidenti di agitazione. Fermato per un controllo, ha fornito generalità false, dichiarando di chiamarsi Afid Touffhi. Tuttavia, grazie a un precedente fotosegnalamento, i carabinieri sono riusciti a identificarlo correttamente e a procedere con l’arresto. È stato quindi trasferito in carcere.

Il provvedimento restrittivo nei suoi confronti risale al 7 giugno 2016 ed è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. Le rapine contestate sarebbero state compiute in concorso con altre persone e con l’utilizzo di armi. Tra gli obiettivi colpiti figurano una tabaccheria il 5 giugno 2015, due farmacie – tra cui la comunale numero 2 – il 9 giugno dello stesso anno, gli uffici postali “Prato 5” e “Prato 12” rispettivamente il 27 e il 30 luglio 2015, un supermercato il 13 febbraio 2016 e l’ufficio postale di via dell’Olmo il 24 febbraio 2016. All’uomo viene inoltre attribuito il furto di una Fiat Uno avvenuto il 28 agosto 2015.

Sul 45enne pendeva anche un ordine di esecuzione per una condanna definitiva complessiva di due anni, due mesi e tredici giorni di reclusione, con successiva espulsione dal territorio italiano. Le sentenze riguardano diversi reati: due episodi di furto commessi nel 2014, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale nel 2013, oltre a un precedente per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti risalente al 2009.