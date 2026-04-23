Le mitiche Fiat 500 in tour da Pisa a Vicopisano

Da un lato la cornice monumentale di Piazza dei Miracoli e le bellezze paesaggistiche del Lungomonte Pisano. Dall'altro l'intramontabile fascino di un mito senza tempo come quello della Fiat 500. Uno spettacolare connubio che darà vita domenica 10 maggio al 1° Raduno Fiat 500 “Dalla Torre a La Rocca”.

Un'iniziativa organizzata da Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio di Comune di Pisa, Comune di Cascina e Comune di Vicopisano e il contributo di Aemme Vacanze, GiustiAuto, Caseificio Busti, Assicurazioni Iacoponi, Passione 500, Spartaco Sport, Agostini, Azienda Agricola Vallorsi, Rizieri, Ma-Fra, GrafiKart, Centro Amplifon Cascina, TecnoDiesel Pisana, Officina Ottica, Autoricambi La Fontina, Dolce Caffè. Federicab Abbigliamento, Servicar Pisa, Ferramenta Ceccotti, JulCar 500, Salumificio Mancini Adriana, Panatta e Tappezzeria Essebi.

“Ripartiamo da Pisa con un evento che vedrà la partecipazione di 100 equipaggi provenienti da tutta Italia e appassionati dell'auto che ha segnato la storia del nostro Paese, in un suggestivo ed emozionante itinerario tra le bellezze del territorio che partirà proprio ai piedi della Torre Pendente attraversando luoghi bellissimi della Toscana con arrivo a Vicopisano” spiega il fiduciario del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Pisa Vincenzo Abbondanza

“Sosteniamo con convinzione un'iniziativa che unisce un simbolo del Made in Italy e un'eccellenza motoristica che valorizza alcune tra le principali bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della nostra provincia” afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio, mentre la presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini evidenzia “l'importanza di un'iniziativa dinamica e coinvolgente in grado di generare ricadute indubbiamente positive per l'economia e le attività del territorio”.

“Eventi come questo sono importanti per la valorizzazione e la promozione turistica del nostro Comune, ci fa particolarmente piacere accogliere un mito come la Fiat 500, un'occasione per far conoscere il nostro borgo a visitatori e appassionati che avranno l'opportunità di visitare Vicopisano, le sue bellezze storiche ed eccellenze enogastronomiche” dichiara la vicesindaca di Vicopisano Fabiola Franchi.

Dalle ore 7.30 fino alle 10.30 ci sarà l'arrivo delle auto e la registrazione dei partecipanti in Piazza dei Miracoli, con colazione e consegna delle welcome bag a tutti gli equipaggi. La partenza del suggestivo itinerario panoramico è prevista alle 10.30, con il corteo delle auto storiche che si lascerà alle spalle la Torre Pendente per dirigersi verso i Lungarni. Per le 11 le 500 faranno tappa a Cascina, dove gli equipaggi sfileranno nel cuore della città in Corso Matteotti prima di sostare per un aperitivo. Il tour si concluderà a Vicopisano, ai piedi della Rocca del Brunelleschi con il pranzo in programma alle 13 presso il ristorante Osteria La Rocca.

Fonte: Ufficio Stampa

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