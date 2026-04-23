Santa Maria a Monte, il programma delle celebrazioni del 25 aprile

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In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, il Comune di Santa Maria a Monte, ha predisposto il programma per la celebrazione, che avverrà sabato 25 Aprile 2026:

Ore 10.30: ritrovo delle Autorità presso il Palazzo Comunale
Ore 11.00: Santa Messa presso la Collegiata “S. Giovanni Apostolo ed Evangelista”
Ore 12.00: partenza del corteo per le vie del centro storico

Durante il corteo si terrà la deposizione delle corone commemorative, prima al Parco della Rimembranza e successivamente al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria.

Al termine si svolgerà il momento istituzionale con il discorso celebrativo che vedrà l’intervento del Sindaco e la riflessione degli studenti delle Scuole Medie “Carducci”.

Ad accompagnare la cerimonia sarà la Premiata Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Santa Maria a Monte, che presterà servizio durante tutta la manifestazione.

A seguire, la commemorazione proseguirà con la deposizione delle corone anche presso i monumenti di San Donato e Montecalvoli.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere insieme un momento di ricordo e di impegno civile.

MAN_25 APRILE smam.pdf

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

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