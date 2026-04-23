Livorno, anziano colto da malore: salvato da un carabiniere

Il militare ha iniziato subito le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi
Stava portando a spasso il cane quando un carabiniere, libero dal servizio, ha soccorso e salvato la vita a un anziano colpito da un malore improvviso. È successo ieri sera intorno alle 19 a Livorno, in piazza Magenta, dove l'uomo è stato poi soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.
Ad accorgersi del malore dell'anziano, anche lui in giro con il proprio cane, è stato il militare che si era incontrato con l'uomo nella piazza, quando improvvisamente si è accasciato a terra.
A quel punto il carabiniere della Brigata Mobile di Livorno, libero dal servizio, ha compreso subito la gravità della situazione e ha iniziato le manovre di rianimazione. Nonostante i primi tentativi, l'anziano non sembrava riprendere conoscenza, manifestando i primi sintomi di asfissia. Il militare ha dunque cominciato a praticare il massaggio cardiaco, fino all'arrivo dell'ambulanza.
Giunti i soccorsi, circa una decina di minuti dopo, il personale sanitario del 118 ha trasportato l'uomo d'urgenza al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso.
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