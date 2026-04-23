In appello Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale

Sono stati assolti in corte d'appello a Milano Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. I due calciatori erano stati accusati con tre amici - anch'essi imputati - di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense.

La condanna in primo grado è stata annullata dall'appello, per la corte il fatto non sussiste: le motivazioni saranno rese note tra novanta giorni. Dopo la lettura del verdetto a porte chiuse, i familiari di Mattia Lucarelli e degli altri imputati si sono abbracciati e hanno esultato.

In primo grado, al termine del processo con rito abbreviato, le pene andavano dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi per i presunti abusi che sarebbero avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano. Lucarelli è figlio di Cristiano, ex bandiera del Livorno e presente in aula.