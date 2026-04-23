25 Aprile, torna la terza edizione di 'Montespertoli Antifascista'

La Rete Antifascista di Montespertoli, insieme al Coordinamento Montespertoli con la Palestina e molte realtà solidali del territorio, per il terzo anno sceglie di celebrare il Giorno della Liberazione.

"Le guerre sempre più feroci e autoritarie in Libano, Iran, l’embargo contro Cuba, il terribile genocidio del popolo palestinese a Gaza ed in Cisgiordania e le tensioni internazionali che colpiscono i popoli e mai i potenti – mostrano quanto il 25 Aprile non sia solo memoria, ma una responsabilità presente - affermano gli organizzatori in una nota -. Siamo contrari a ogni forma di oppressione, occupazione, pulizia etnica e violenza perpetrata da Stati coloniali che mettono a rischio la vita delle popolazioni e la stabilità globale. A pagare il prezzo di queste scelte sono sempre le persone comuni".

In un periodo storico in cui "forme autoritarie, imperialiste e sioniste stanno guadagnando terreno - proseguono -, e in cui sono ancora troppo pochi coloro che le contrastano, riteniamo fondamentale allargare lo sguardo e costruire legami. Crediamo sia necessario intrecciare percorsi con realtà affini, che portano avanti battaglie importanti per i diritti dei popoli, nella prospettiva di rafforzare una risposta collettiva e solidale sempre più consapevole".

Quest'anno l'iniziativa porterà le testimonianze dirette di alcuni ospiti sulle lotte dei territori e su come esse si legano alle questioni internazionali per costruire legami tra di esse. Dalle ore 15, interverranno Empoli per la Pace, Non una di Meno, il movimento BDS, CARC, Mohamed con una testimonianza dalla Palestina, Manuel Carraro – delegato ARCI e.v.d. ’ Antifascismo – Mirco, operaio ex GKN.

Durante l'evento ci sarà spazio per parlare delle azioni della flottilla diretta verso Gaza e sarà condivisa una testimonianza del movimento No Kings dagli Stati Uniti.

Gli interventi saranno intervallati da momenti musicali dall'Asia Occidentale a cura dell’orchestra Oriensemble. A seguire, si terrà un corteo accompagnato dall’affezionata orchestra di percussioni Bandão insieme al coro resistente VociPerAria.

All'evento saranno presenti anche banchini politici e giochi in legno a cura di Ludobus in Tabula. Prevista una merenda pomeridiana alle ore 16.30 e dalle 19.30 alle 20 'Pastasciutta Antifascista'. Alle 21.30 è in programma lo spettacolo comico satirico a cura del professor Zebadiah.

"Il 25 aprile non è soltanto passato: è un impegno vivo e presente - concludono nella nota -. Contro fascismi vecchi e nuovi, contro ogni guerra, genocidi e ogni forma di oppressione, per la libertà dei popoli. ORA E SEMPRE".

Fonte: Rete Antifascista Montespertoli e Coordinamento Montespertoli con la Palestina

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