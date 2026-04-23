Mozione contro le dipendenze a Empoli: "Emergenza che richiede approccio integrato"

Un segnale politico forte e unitario arriva dalla Commissione III Cultura, Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Empoli, che ha redatto e approvato una mozione condivisa da tutte le forze politiche per rafforzare il contrasto alle dipendenze da sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo.

La mozione, frutto del lavoro della Commissione con a capo il presidente Jacopo Maccari e con il fondamentale contributo del dott. Franco Doni, direttore della Società della Salute, e del dott. Stefano Scuotto, responsabile del SerD di Empoli, riconosce ufficialmente le dipendenze come una delle principali emergenze sociali e sanitarie del territorio. L’iniziativa punta su un approccio integrato che combina: prevenzione, cura, riduzione del danno e reinserimento sociale.

Daniele Giannoni, consigliere comunale AMS e membro della III commissione, ha sottolineato la natura collettiva del problema: "Di fronte al tema delle dipendenze dobbiamo sempre ricordarci che non siamo davanti ad un problema individuale, ma a una questione sociale che riguarda l’intera comunità. Le dipendenze nascono e si sviluppano dentro contesti segnati da disuguaglianze, fragilità, isolamento e mancanza di opportunità. Per questo la nostra visione mette al centro la persona, i diritti e la dignità, promuovendo politiche pubbliche capaci di prevenire, accompagnare ed includere - ha continuato Giannoni -. La commissione tutta ha lavorato in questa direzione, convinta che la strada da intraprendere sia quella di investire nella prevenzione, negli spazi di socialità, di cultura e di sport, perché questo significa costruire alternative concrete e positive, soprattutto per le giovani generazioni. Il nostro impegno va nella direzione di una comunità più giusta, inclusiva e solidale, capace di prendersi cura delle persone e di non lasciare indietro nessuno".

Soddisfazione per l’unità politica è stata espressa da Viola Rovai, capogruppo PD: "Siamo felici che la condivisione di un tema così delicato e importante abbia portato tutte le sensibilità politiche in un’unica direzione. È una risposta sociale al tema della sicurezza, per prevenire i fenomeni di disagio e provare ad intervenire alla radice. Ringrazio, a nome del gruppo PD, il presidente Maccari per la serietà dimostrata e la dedizione al tema".

La mozione, che rappresenta un passo fondamentale nell'azione del Comune e delle realtà sanitarie locali per affrontare in modo coeso e strutturato il fenomeno delle dipendenze, sarà iscritta all’ordine del giorno della seduta consiliare del 30 aprile.

Fonte: PD Empolese Valdelsa